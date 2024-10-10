Псковcкая обл.
Новости

День ветеринарного работника России отмечают 21 августа

31.08.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно 31 августа, появился в России в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Православный день ветеринара.

Инициативная группа Российской сельскохозяйственной академии наук направила Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу ходатайство. В нем ученые мужи предложили считать день памяти святых мучеников Флора и Лавра (31 августа — по новому стилю) церковным праздником ветеринаров.

Соответствующий указ предстоятель Русской православной церкви подписал 23 марта 2011 года, рекомендовав отмечать этот день на канонической территории РПЦ, а статус официального государственного профессионального праздника он получил 11 июня 2014 года, согласно приказу № 188 министра сельского хозяйства РФ Н.В. Фёдорова «Об установлении профессионального праздника — Дня ветеринарного работника».

На Руси Флора и Лавра почитали как покровителей домашнего скота и, в частности, лошадей. По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, в день открытия мощей святых мучеников прекратился падеж скота. Кроме того, на Балканах издавна верили, что сам архангел Михаил обучил братьев искусству управлять лошадьми. Святых Флора и Лавра принято изображать на иконах с конями.

Христианская традиция определять небесных покровителей представителям разных профессий и видов деятельности уходит корнями в первые века нашей эры. У ветеринаров есть свой защитник и в католической церкви. Им принято считать святого Элигия, день памяти которого отмечается 1 декабря.

Ветеринарная медицина, или просто ветеринария, — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Ведь животные тоже болеют и даже имеют заболевания, похожие на человеческие. В ветеринарной области существует множество направлений: кинолог, ратолог, герпетолог, грумер, зоотехник, ветеринарный фельдшер, зоопсихолог и т.д.

Профессия ветеринара имеет давнюю историю. Скот во все времена был дорог крестьянам, и о нем старались заботиться, берегли его от всяческих напастей, лечили от болезней — пусть не научными, но народными методами. Не стоит забывать и про армию — ветработники обеспечивали уход за армейскими лошадьми.

Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, ипподромах, в зоопарках, цирках, питомниках, на предприятиях сельского хозяйства — словом, везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений — средних специальных и высших, — что говорит о популярности профессии, пишет calend.ru.

Кстати, лечение животных — это только одна сторона работы ветеринаров. Они также занимаются ветеринарно-санитарной экспертизой мяса, рыбы, молока, проводят профилактические прививки и обработки, диагностические исследования поголовья. Поэтому их деятельность многогранна.

Также важно помнить, что ветеринар — это призвание. Ведь любовь к животным и желание помочь им, отсутствие страха перед трудностями являются важнейшими качествами для такого специалиста.

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
