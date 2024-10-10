Новости

Мошенники обманывают россиян, предлагая обновить сведения об образовании

Мошенники придумали новую схему получения доступа к «Госуслугам» россиян под предлогом обновления сведений об образовании на портале.

Аферист звонит жертве и, представляясь сотрудником вуза, предлагает внести сведения о полученном образовании на портале. Для этого человека просят назвать код из СМС от «Госуслуг».

После того как жертва называет код, злоумышленник получает доступ к ее личному кабинету. При этом «Госуслуги» в СМС с кодом предупреждают, что назвать его просят только мошенники, пишет РИА Новости.

С 1 июня в России вступил в силу закон о защите граждан от мошенников. Он включает порядка 30 мер, которые вводят поэтапно. Так, уже действует запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также с 1 августа у россиян появилась возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября — от спам-звонков.