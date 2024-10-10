Новости

День астрономии празднуют 27 сентября

День астрономии (англ. Astronomy Day) отмечается два раза в год — весной и осенью — всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин.

Фото: Сергей Попов / «АстроПсков»

Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии (англ. Astronomy Week).

Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии (США), когда президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д. Бергер (англ. Doug Berger) решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.

Астрономия — наука о Вселенной, изучающая звёзды, планеты, галактики, чёрные дыры и другие небесные объекты. Она возникла в древности и первоначально была связана с астрологией. Значительного развития достигла в Древней Греции и на Востоке.

Церковь долгое время препятствовала её развитию, но переход к гелиоцентрической системе Коперника и использование телескопа Галилеем открыли новую эру. Научно-техническая революция 20 века ускорила прогресс.

Сегодня астрономия делится на разделы и связана с другими науками, но всё ещё имеет нерешённые проблемы и потенциал для новых открытий.

День астрономии организуется и спонсируется 14 организациями, среди которых наиболее влиятельными являются Астрономическая Лига, Тихоокеанское астрономическое общество, Королевское астрономическое общество Канады, Международное общество планетариев, Американское астрономическое общество, пишет calend.ru.

В 2007 году Астрономическая Лига начала популяризировать весенний и осенний Дни астрономии, чтобы определить, какой из них привлечет больше внимания общественности и заинтересованных организаций.