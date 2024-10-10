Новости

Умерла актриса Эльвира Осипова

Актриса театра и кино Эльвира Осипова умерла в возрасте 79 лет. О ее смерти сообщил артист Театра на Васильевском Артем Цыпин.

«Не стало Эли Осиповой. Много лет она служила гримером у нас в театре Сатиры на Васильевском. Мы знали, что когда-то она служила актрисой в нескольких провинциальных театрах, а потом в Ленинграде в Малом драматическом», - написал он во «ВКонтакте».

Он рассказал, что Осипова «успешно и плодотворно работала с Генриеттой Яновской, играла главные роли в нескольких ее спектаклях, и именно за ней переезжала из Красноярска во Псков и в Ленинград». Когда Яновская покинула МДТ, Осипова оставила профессию, пишет ТАСС.

Помимо работ в театре, актриса также сыграла в нескольких кинокартинах, в их числе короткометражный фильм «Слепой дождь» (1968), драма «Счастливый человек» (1970) и сказка «Черная курица, или Подземные жители» (1980).