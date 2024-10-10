Псковcкая обл.
Ученые рассказали об эффективности коротких вдохновляющих видео в снижении стресса

12.10.2025 10:30|ПсковКомментариев: 0

Согласно исследованию Американской психологической ассоциации, просмотр коротких вдохновляющих видео может быть столь же эффективным для снижения стресса, как и медитация. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Фото: Freepik

«Хотя существует множество эффективных способов борьбы со стрессом, люди часто чувствуют себя слишком занятыми или перегруженными, чтобы применять эти стратегии. Мы обнаружили, что даже несколько минут просмотра контента, вселяющего надежду, могут снизить уровень стресса. Это короткий, простой и даже приятный перерыв, и он может оказать существенное влияние, помогая людям чувствовать себя более оптимистично и справляться с тем, что их ждет», — поделилась ведущий автор, доктор философии из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Робин Наби.

В то время как эксперты в области здравоохранения рекомендуют для управления стрессом медитацию, физические упражнения, глубокое дыхание, занятие хобби или общение с другими людьми, Наби отметила, что медиаконтент редко рассматривают в качестве инструмента борьбы со стрессом. По ее словам, многим говорят, что в состоянии стресса, напротив, следует избегать использование медиа, поскольку люди как общество склонны смотреть на это через призму крайнего негатива, пишет Известия.

При этом она назвала использование медиапространства одним из наиболее распространенных способов справиться со стрессом, который может принести пользу и помочь расслабиться. Для лучшего понимания потенциала коротких роликов в контексте снижении стресса Наби и ее коллеги провели эксперимент, продолжавшийся четыре недели, с участием более 1 тыс. взрослых.

Сначала участники заполнили анкету для оценки начального уровня стресса. На следующей неделе их случайным образом разделили на пять групп. Каждому из участников на протяжении пяти дней приходило письмо с указанием просматривать вдохновляющее видео, комедийный сегмент, следовать за инструкциями по медитации или просматривать свой телефон. Каждое занятие длилось около 5 минут в день. В качестве контрольной группы выступила команда, которая не получила никаких указаний по использованию медиа.

После каждой сессии участники отвечали на вопросы о своем эмоциональном состоянии. В последующие недели исследователи следили за тем, как их эмоции в ответ на просмотр медиаконтента повлияли на уровень стресса. Результаты показали, что у участников, смотревших вдохновляющие видео или занимавшихся медитацией, значительно повысилось чувство надежды в течение недели такой «терапии» по сравнению с контрольной группой. Данный показатель предсказал снижение стресса не только через несколько дней, но и до 10 дней после завершения эксперимента. Хотя комедийные вызвали смех и развлекали людей, эти ощущения не повлияли на уровень стресса.

«Надежда не просто воодушевляет в данный момент. Она также может мотивировать людей справляться с жизненными трудностями. Когда люди видят, как другие преодолевают трудности, как это было в наших вдохновляющих видеороликах, это может пробудить в них веру в то, что они тоже способны выстоять, выжить и добиться успеха. Это ощущение возможностей помогает противостоять стрессу и может иметь долгосрочные преимущества, выходящие за рамки простого просмотра», — уточнила Наби.

Результаты исследования подтверждают, что стратегически подобранный медиаконтент, вызывающий надежду, может стать доступным и практичным инструментом для поддержки снижения стресса, особенно в такие периоды, как праздничный сезон. Это может быть особенно полезно для людей, которые испытывают трудности с медитацией или иными методами управления стрессом.

По словам доктора философии, если люди осознанно решат включить в свою жизнь немного больше вдохновляющего контента, чтобы испытать надежду, возможно, они смогут снизить уровень своего стресса. Наби подчеркнула, что это не означает, что потребление подобного контента должно заменить медитацию или иные методы. Она назвала это еще одним инструментом, который человек может добавить в арсенал для борьбы со стрессовым состоянием.

Также Наби уточнила, что исследования подтвердили растущий массив доказательств в поддержку подхода так называемой медиарецептуры, при котором короткие дозы эмоционально воодушевляющих медиаматериалов используются для улучшения психического благополучия.

Источник: Псковская Лента Новостей
