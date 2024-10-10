Новости

Фестиваль настольных игр ко Дню отца проходит в Пскове

Фестиваль настольных игр «Головоломка», приуроченный ко Дню отца стартовал в Доме молодежи 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В преддверии празднования Дня Отца Клуб молодых семей Псковской области проводит традиционный фестиваль настольных игр «Головоломка». К участию приглашались семьи, проживающие в городе Пскове.

Команды формировались в составе трех человек. Будут проводиться соревнования по олимпийской системе по шести играм: «Крокодил», UNO,«Дубль», Memo, «Дженга» и «Головоломки».

Также для самых маленьких участников действует площадка «Игры нашего двора». Автор инициативы «Клуб молодых семей» Олеся Назарой сообщила, что мероприятие призвано акцентировать внимание на отеческой роли в семье.

«Сегодня, 19 октября, вся страна празднует такой молодой праздник, как День Отца. Спасибо нашему президенту, который еще раз обозначил значимость, роль мужчины в семье, важность воспитания именно отеческого. Сегодня в рамках этого празднования "Клуб молодых семей", который открыт на площадке АНО центра "Приоритет", проводит совместно с Домом молодежи прекрасную инициативу - это фестиваль настольных игр "Головоломка". Шесть игровых тем, у нас 14 команд. Это семьи, которые пришли красивые, стильные, в своих нарядах. Они будут сражаться за лучшие призы. На самом деле, они будут сражаться за свое собственное настроение», - сказала Олеся Назарой.

Победители ждут призы от спонсоров и организаторов.

Мероприятие проводится при поддержке и на базе Дома молодежи Псковской области.