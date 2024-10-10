Новости

Члены Молодёжного парламента написали этнографический диктант

В преддверии Дня народного единства в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва в Пскове открылась площадка акции. Свои знания о культурах народов России проверили и члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов - для них это уже добрая традиция, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

В диктанте 30 вопросов, в их числе — вопросы, предложенные участниками специальной военной операции.

«Этнодиктант - это возможность совершить маленькое путешествие по родной стране и почувствовать всё её многообразие. Россия - большая и удивительно многоликая, и каждый раз, открывая для себя культуру разных народов, понимаешь, насколько богат наш общий дом», - подчеркнул вице-спикер, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко.

Присоединиться можно до 8 ноября - очно или онлайн из любой точки мира.