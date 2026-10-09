«Зеркала»: Почему псковичи выбирают шоу-бизнес вместо политики? 

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» свежий выпуск программы «Зеркала».

Ведущие Ксения Журавкова и Олег Добрынин предлагают без купюр взглянуть на реальные вкусы псковской публики и разобраться в парадоксах нашего общества.

Политика — всё? Складывается ощущение, что наше население глубоко деполитизировано. Живёт понятный и удобный принцип: «Кого сверху поставили, тот и ладно». Общественно-политическая жизнь региона уступила место бытовым и развлекательным темам.

Вся страна месяцами с замиранием сердца следила за слухами о приезде Канье Уэста в Россию и до дыр зачитывала новости о замужестве Юлии Пересильд. А рецепты кабачков от шефа Ивлева гарантированно собирают больше просмотров, чем кадровые рокировки в правительстве. Неужели люди окончательно потеряли интерес к реальной повестке, а современные СМИ вынуждены смещать фокус в сторону «попсы», просто чтобы выжить в погоне за кликами? Кто виноват в этой апатии — сама система или запросы читателей?

Подробнее об этом – в 12.04. Видеоверсию, как обычно, смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ и в группе «Псковской Ленты Новостей» в VK.