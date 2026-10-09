Дно, Пыталово и Опочка вошли в топ городов России с самыми необычными названиями

Города Дно, Опочка и Пыталово вошли в топ оригинальных названий населенных пунктов России. Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий (оператор - ППК «Роскадастр»).

Например, в Псковской области есть города Дно, Опочка и Пыталово. В Иркутской - Зима, Бодайбо, в Мурманской - Кандалакша, Омской - Называевск. Также в топ оригинальных названий вошли города Пучеж (Ивановская область), Пыть-Ях (Ханты-Мансийский АО), Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО) и Дагестанские Огни (Республика Дагестан).

«Оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива людям. Кроме того, такие смешные названия населенных пунктов привлекают внимание людей к более подробному изучению географии собственной страны, традициям русского языка и культуры предков», - сказал ТАСС эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

Ранее сообщалось, что обычно в названии населенного пункта отражается описание местности, где находится объект, и его характеристики. Интересные названия также могут быть связаны с природной средой как в настоящее время, так и в древности, или родным языком коренного населения.