В музее Вооружённых Сил РФ в Москве прошла конференция с участием великолукских краеведов

В Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации в Москве прошла международная научно-практическая конференция «80-летие окончания Второй мировой войны 1939-1945 гг. Итоги и уроки», сообщил Псковской Ленте Новостей великолукский краевед Владимир Павлов.

Фото здесь и далее: Владимир Павлов

Директор музея Александр Никонов отметил, что в конференции приняли участие 75 докладов в очном и заочном форматах. После открытия пленарного заседания участники представили доклады в трёх секциях. В работе секции № 3, посвящённой жизни и подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова и других воинов, совершивших подвиг самопожертвования, приняли участие великолукские краеведы. В их числе Е.П. Кондратович, которая представила доклад «Эстафета памяти», и Владимир Павлов, выступивший с докладом «Память поколений, награды страны. Они совершили подвиг самопожертвования в годы Великой Отечественной войны в окрестностях города Великие Луки».

Совместный доклад великолукских краеведов «За други своя! За родных! За Родину!» был принят в заочном формате. Владимир Павлов подарил научной библиотеке музея раритетные книги по военной истории Псковщины.

Работа конференции была украшена информационно-документальной фотовыставкой «Символ мужества» о жизни и подвиге Александра Матросова и воинов-матросовцев, представленными сотрудниками МБУК «Краеведческий музей города Великие Луки».

17 лет назад Великие Луки получили почётное звание РФ «Город воинской славы».

По итогам работы конференции планируют выпустить сборник докладов, который ориентировочно появится в феврале 2026 года.