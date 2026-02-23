День защитника Отечества отмечают сегодня в России

 
Праздник, посвящённый мужеству, героизму и верности Родине, — День защитника Отечества — отмечается в России ежегодно 23 февраля. Этот день стал символом национальной гордости и памяти о тех, кто своими руками защищал и продолжает защищать родные границы и принципы мира.

Истоки праздника уходят в события начала XX века, когда в 1918 году, в разгар Гражданской войны, на Псковской земле состоялись первые решающие сражения Красной армии. 23 февраля того года — это дата, когда объединённые силы Советов одержали важные победы над вооружёнными формированиями противника, утвердив свою власть и обеспечив безопасность новых государственных строев.

После революции и ухода от старых традиций, дата 23 февраля постепенно приобретала особое значение — становилась символом силы и патриотизма для всего народа. В 1922 году этот день был объявлен Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота, объединяя в праздник все воинские формирования страны.

В 1995 году, исходя из исторической важности даты, министерство обороны России закрепило ее как официальный день защитников Отечества. С тех пор этот праздник стал более многогранным: его начинают отмечать не только в военных кругах, но и в обществе, как символ мужества и готовности защищать родную землю.

Интересный факт: до 1917 года традиционно днем русских войск считался праздник святого Георгия Победоносца — покровителя воинов, который считается одним из самых почитаемых святых Руси. Однако, с началом революционных преобразований, праздник 23 февраля стал общенациональным символом мужества и братства.

Отмечая сегодня День защитника Отечества, россияне чтят память героев прошлых лет, поздравляют военнослужащих и всех, кто посвятил свою жизнь служению Родине. Большая часть новейших военных разработок и современных технологий, используемых сегодня, созданы именно благодаря силе и духу российских защитников.

В Пскове и Великих Луках запланированы различные мероприятия в честь праздника.

В 11:00 состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику героев-защитников Отечества на пл. Победы в Пскове, а также панихида на Братском кладбище в Великих Луках.

В полдень пройдет митинг и возложение цветов к Вечному огню в Великих Луках и церемония возложения гирлянды воинской славы на погосте Выбуты.

В 14:30 в кинотеатре «Мираж-синема» в Пскове состоится предпремьерный показ фильма «Семь верст до рассвета».

Также группа «Работайте, братья» передаст автомобиль с гуманитарным грузом 76-й дивизии. 

