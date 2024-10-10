Новости

Более 60% псковичей ожидает в следующем году повышение зарплат - опрос

Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства псковичей в 2026 году является повышение зарплаты (62% голосов опрошенных).Этот запрос главный для всех, независимо от пола, возраста, благосостояния или уровня образования. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли представители экономически активного населения.

На втором месте — карьерный рост (39%). Стабильность — на третьей строке (31%). По 26% горожан хотели бы улучшения условий труда и адекватного руководства. Запрос на новые интересные задачи есть у 18%. Еще 16% ждут расширения компенсационного пакета. 12% надеются на признание их заслуг перед компанией. По 8% хотели бы снижения рабочей нагрузки и улучшения отношений с коллегами. Ничего не ждут от работы только 4% горожан.



Карьерный рост наиболее важен для молодежи до 35 лет (50%), тогда для поколения 45+ этот фактор теряет актуальность (26%). Напротив, запрос на стабильность закономерно усиливается с возрастом: его важность отмечают 18% опрошенных до 35 лет, 32% респондентов 35—45 лет и 35% среди респондентов 45+. Интересно, что новых задач чаще ждут работники старше 45 лет (28%), чем молодежь до 35 лет (11%).



Женщины несколько чаще мужчин указывают на важность карьерного роста, адекватного руководства и новых задач.



Для работников с зарплатой от 150 тысяч рублей интересные задачи важнее, чем для зарабатывающих меньше. Респонденты с доходом до 80 тысяч рублей в месяц демонстрируют повышенный запрос на стабильность и увеличение зарплаты.