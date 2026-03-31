Выпускники теряют интерес к работе в России — Андрей Полосин

Снижение интереса выпускников вузов к работе в России и состояние социогуманитарных наук требуют системных изменений в образовании. Об этом заявил проректор Президентской академии, научный руководитель проекта «ДНК России», доктор политических наук, кандидат психологических наук Андрей Полосин в эфире радио ПЛН FM.

По его словам, абитуриенты поступают в вузы с намерением реализоваться в стране, однако к окончанию обучения их заинтересованность в работе в России снижается. Андрей Полосин отметил, что эта тенденция не связана с уровнем преподавателей, среди которых, по его оценке, много квалифицированных специалистов.

Основную проблему он связал с содержанием образования. По словам проректора Президентской академии, в вузах отсутствует единый подход к формированию учебных программ и передаче базовых понятий. Преподавание строится на различных концепциях — от марксистских до либеральных и элементов русской философской мысли, что, по его мнению, создает неоднородное восприятие у студентов.

Андрей Полосин также указал на последствия реформ 1990-х годов, после которых система высшего образования стала более вариативной. Это, по словам доктора политических наук, привело к разнородности подготовки и появлению дисциплин без единой методологической базы.

Отдельно гость студии отметил состояние социогуманитарных наук, заявив, что существующие подходы не дают целостного понимания таких категорий, как человек, общество и государство.

В качестве одного из решений он назвал введение курса «Основы российской государственности»: в первый год его внедрили около 80% вузов, при этом преподаватели участвовали в разработке программы.

Андрей Полосин подчеркнул, что изменения в образовании должны разрабатываться с участием преподавательского и научного сообщества. Он также отметил необходимость формирования единого социогуманитарного подхода и уточнения базовых общественных понятий.