Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Фото: Global Look Press/Xinhua

Очередной всплеск его активности произвел столб дыма и пепла, пишут РИА Новости.

«После нескольких часов относительного затишья в 14:15 UTC (27 декабря – ред) в северо-восточном кратере начался новый эпизод фонтанирования лавы. Активность быстро усилилась, образовав лавовые струи высотой 300–400 метров и столб выброса, насыщенный пирокластическим материалом, который поднялся на несколько километров выше вершины Этны, а затем был отнесен ветром на запад», - говорится в сообщении.