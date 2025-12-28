Псковскую библиотеку наградили дипломом Всероссийского конкурса

Псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева вошла в шорт-лист Всероссийского конкурса по выявлению лучших практик формирования и продвижения фондов библиотек «Золотая полка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Учредителем этого конкурса является Министерство культуры Российской Федерации, организатором — Российская национальная библиотека, а соорганизаторами — Российская государственная библиотека и Российская государственная детская библиотека.

Видео: Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева

Библиотеку «Родник» наградили дипломом «За сохранение и продвижение краеведческого литературного наследия, создание уникального мультимедийного литературно-краеведческого контента — коллекции «Золотцевская библиотека», посвященной С.А. Золотцеву, предоставления читателям современной площадки для творческого роста и развития».