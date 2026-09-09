Ученые выяснили, сколько горячих напитков в день повышают риск рака

Употребление очень горячих напитков может повышать риск развития рака пищевода, говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Cancer.

«Употребление шести и более горячих напитков в день было тесно связано с повышенным риском плоскоклеточного рака пищевода», — говорится в публикации.

Авторы исследования отмечают, что снижение температуры напитков или добавление в них молока может снизить риск развития заболевания.

Исследование провели среди около 980 тысяч взрослых жителей Великобритании.