Алексей Севастьянов разобрал жалобы псковичей на соседей и затянувшийся ремонт коммуникаций

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов провёл личный приём граждан в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Пенсионерка из Пскова обратилась за содействием в разрешении конфликта с соседями. По её словам, они регулярно паркуют автомобили прямо под окнами её квартиры на первом этаже, шумят и загрязняют воздух выхлопными газами. Ситуация обострилась недавно: в ответ на замечания женщины неизвестные облили её окно чёрной краской и залили монтажной пеной. Алексей Севастьянов подготовит депутатские запросы в профильные ведомства для установления и привлечения виновных к ответственности.

Житель деревни Портянниково пришёл на приём с проблемой повреждения газопровода в результате дорожно-транспортного происшествия. Газовая служба провела первоочередные противоаварийные работы, однако труба до сих пор не восстановлена в полном объёме, что вызывает у жителей обоснованные опасения за свою безопасность.

«История длится уже год. Дело в том, что газопровод частный. В ближайшее время мы установим его собственника, предложим ему устранить дефект, а затем – обратиться в суд с иском к виновнику аварии», – обозначил план действий парламентарий.