Смотр-конкурс «Ветеранское подворье» прошёл в Псковской области в 15-й раз

В 15-й раз в Псковской области прошёл смотр-конкурс «Ветеранское подворье», организованный областным Советом ветеранов при поддержке Законодательного Собрания и регионального правительства. В этом году финальный этап состоялся в городе Дно, куда приехали садоводы и огородники из всех муниципальных округов Псковщины, а также гости из Новгородской области. За победу в девяти номинациях состязались 35 финалистов, а вместе с группами поддержки количество участников превысило 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

От имени губернатора Михаила Ведерникова конкурсантов приветствовала его первый заместитель Вера Емельянова.

«Уже 15 лет «Ветеранское подворье» объединяет ветеранов войны и труда, членов садоводческих товариществ – всех, кто заинтересован в развитии нашего региона. Вы показываете результаты своего труда и демонстрируете высокие показатели и качественную продукцию», – зачитала она обращение главы региона.

От депутатского корпуса Законодательного Собрания к участникам и гостям «Ветеранского подворья – 2026» обратился вице-спикер Игорь Дитрих.

«Идея конкурса, который за эти годы стал значимым событием и по-настоящему душевным праздником, – сохранить традиции сельских подворий, поддержать активных ветеранов, поощрить их за многолетний труд и дать возможность поделиться опытом с молодым поколением», – напомнил о цели традиционного мероприятия парламентарий. Он также отметил, что, глядя на результаты труда садоводов, невозможно не восхищаться их трудолюбием и искренним энтузиазмом.

На официальном открытии «Ветеранского подворья» добрые слова участникам конкурса также адресовали депутат Государственной Думы Александр Козловский, сенатор РФ Наталья Мельникова, глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков, главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер и председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов. Руководитель организации поблагодарил руководство региона за поддержку инициатив и поделился тем, с какой увлечённостью и творческой энергией участники подходят к конкурсу.

«Мы делимся своим опытом и перенимаем что-то новое у наших соседей. Вот недавно вернулись из Ленинградской области, где в похожем смотре участвовал наш садовод из Струг Красных. Достойно представили наш регион», – отметил Николай Груздов.

География «Ветеранского подворья» с каждым годом расширяется. То, что когда-то начиналось как слёт увлечённых садоводов Псковщины, сегодня вышло за границы региона. В этом году впервые в смотре приняли участие ветераны из Новгородской области.

Супруги Елена и Сергей Ветровы из новгородской деревни Крапивна много лет занимаются полеводством и животноводством. Помимо этого, они участвуют в благотворительной деятельности: этой весной вырастили и передали социальным учреждениям три тысячи единиц цветочной рассады. Ещё одна инициатива участников – волонтёрская группа «Для СВОих».

«Мы уже отправили в зону СВО более 250 тысяч порций сублимированных блюд. В домашних условиях ветераны сушат выращенные овощи, мясо, зелень. Продукция вкусная, полезная, при этом лёгкая, поэтому очень востребованная», – рассказала о новгородском стенде Елена Ветрова.

Участники из Дедовичского района представили на конкурс поделки из дерева, выполненные местным умельцем Анатолием Барановым. К презентации своих изделий девичья команда подошла по-особенному, приветствовав гостей на разных языках.

«8 сентября в России впервые отмечался День языков народов России. Дедовичская земля – не только край партизанской славы, но и многонациональная территория. Когда здесь строилась Псковская ГРЭС, в Дедовичи приехали представители многих народов, сейчас у нас проживают люди девяти национальностей», – пояснила задумку председатель районной ветеранской организации Светлана Иванова.

Участники «Ветеранского подворья» удивляли гостей богатым урожаем овощей и фруктов, букетами осенних цветов, домашними угощениями, натуральной продукцией, изделиями народных промыслов, песнями и частушками. Праздничное настроение не испортила даже дождливая погода.

Конкурсная комиссия, осмотревшая экспозиции всех муниципалитетов и пообщавшаяся с каждым из участников, определила победителей в традиционных номинациях: «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший садовый участок», «Лучший цветовод», «Лучший уголок отдыха», «Лучший в животноводстве и полеводстве», «Лучший в декоративно-прикладном творчестве», «Лучшая детская грядка». Обладатель приза зрительских симпатий был выбран общим голосованием.

«"Ветеранское подворье" – очень важное, душевное, сердечное и доброе мероприятие. Наверное, не перечислить все эпитеты, которыми можно его описать. Наши ветераны доказывают, что возраст измеряется не цифрой в паспорте, а блеском в глазах и готовностью созидать. И самое главное – они делятся с молодым поколением своим жизненным опытом и безграничной любовью к Родине», – подытожил Игорь Дитрих.

Завершился праздник торжественной церемонией награждения и яркой концертной программой.