Возз более 20 тонн свинины запретили на белорусской границе в Псковской области

Ветеринарный контроль партии свиных субпродуктов (голов) провели на российско-белорусской границе в Псковской области. Эксперты установили нарушение указания Россельхознадзора — поставка продукции в период действующих ограничений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Партия была произведена белорусским предприятием ООО «Велес-Мит» и следовала в адрес получателя из Ростова-на-Дону автотранспортом через пункт пропуска «Лобок». Перемещение 20,2 тонн свиных голов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено.

В соответствии с результатами проверки был оформлен акт о возврате груза. Свиные головы возвращены на территорию Республики Беларусь.