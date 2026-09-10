Алексей Севастьянов: ТОС - это инструмент, который показывает жителям, что жизнь вокруг себя можно сделать лучше

В Псковской области имеются все предпосылки для создания ТОС в каждом населённом пункте, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов, комментируя итоги встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он рассказал насколько эта задача достижима.

«ТОС - это тот деятельный инструмент, который сегодня работает и показывает всем жителям, что жизнь вокруг себя можно сделать лучше и комфортнее, прилагая совместные усилия. Я уверен, что у нас в регионе имеются все предпосылки для того, чтобы действительно, в каждом дворе, доме, сельском поселении мы могли организовать и настроить эту работу. Это важно, потому что сегодня, можно сказать, это та "курица, которая несёт золотые яйца" и результаты, очевидные и осязаемые для жителей региона сразу, ведь их инициатива находит отражение. Поэтому я уверен, что и правительство региона, и Законодательное Собрание, приложат все усилия, чтобы эту работу вывести на еще более высокий уровень», - отметил он.

Помимо это, депутат поделился своими впечатлениями от доклада губернатора Псковской области президенту Российской Федерации, подчеркнув, что испытал чувство гордости.

«Это реальное отражение социально-экономической ситуации в регионе. Он справедливо подчеркнул и изложил о плюсах в тех вопросах, которые решаются, а также, не стесняясь, сказал о тех проблемных точках, которые сегодня действительно существуют. Более того, абсолютно справедливы замечания президента, о том на что стоит обратить внимание, я уверен, что эти вопросы также на контроле у нашего губернатора, и пути решения будут найдены», - рассказал Алексей Севастьянов.