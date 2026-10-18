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25 команд приняли участие в фестивале настольных игр «Головоломка» в Пскове

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Фестиваль настольных игр «Головоломка», приуроченный ко Дню отца стартовал в Доме молодежи в Пскове. В нем принимает участие рекордное за три года количество команд — 25, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Фестиваль уже стал традиционным и проходит при поддержке автономной некоммерческой организации «Приоритет», «Движения первых» и Клуба молодых семей Псковской области.

Участники будут соревноваться в нескольких дисциплинах: металлические головоломки, домино, «Дубль», башня, крокодил, «Мемо» и «Джангл спид».

Для самых юных участников действовала зона дворовых игр от «Игр нашего двора "Айда с нами"», где детей учили заплетать косы, прыгать, завязывать шнурки и одевать медведя.

 
«У нас проходит традиционное мероприятие — "Головоломка". За поддержку мы благодарим "Движение Первых", потому что это мероприятие проходит в рамках трех игровых мероприятий - оно стартовое и посвящено Дню отца. Следующие будут также посвящены традиционным важным праздникам — Дню матери и Дню бабушек и дедушек. Сегодня зарегистрировалось 25 команд — это самый большой показатель за три года. Участвуют и взрослые, и дети в семи соревнованиях. Помимо соревновательного аспекта, будет сегодня теневой спектакль в качестве развлечения для всей семьей», — рассказала директор АНО «Приоритет» Олеся Назарой.

 

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