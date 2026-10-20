Ради работы рядом с домом псковичи готовы уступить в зарплате в среднем 9% — опрос

Экономия на транспортных расходах и сокращение времени на дорогу — в приоритете у многих. Близость работы к дому может мотивировать псковичей уступить в среднем 9% от суммы заработной платы. К таким выводам пришли аналитики сервиса России по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основании опроса, который прошел с 30 сентября по 12 октября. В голосовании приняли участие представители экономически активного населения.

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Близость места работы к дому по-прежнему может стать поводом пересмотреть финансовые ожидания: в подобной ситуации 27% соискателей согласны на минус 5% от запрашиваемой ими в резюме суммы, 4% — на минус 15%, 2% — на минус 20%, 3% — на минус 25% и более. Средний размер уступки составил 9%.

38% псковичей не станут снижать запросы ради работы рядом с домом.

Опрошенные от 35 до 45 лет реже жертвуют доходом, чем те, кто старше, и те, кто младше. А вот средняя доля уступок у всех одинаковая — по 9%.

Респонденты с высшим образованием уступают в среднем чуть меньше, чем со средним профессиональным.

37% горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей не готовы получать меньше из-за близости места работы, при этом среди тех, кто открыт к переговорам, снизить доход согласны в среднем на 10%. Среди зарабатывающих до 150 тысяч категорично настроены 32%, а средняя уступка составляет 9%.

Среди распространенных профессиональных групп наиболее жестко настроены врачи (62% не готовы снижать зарплатные ожидания), администраторы (53%), водители (48%), учителя (45%) и медсестры (42%). Чаще других согласны на компромисс главные бухгалтеры (только 15% не пожертвуют доходом), бухгалтеры (22%) и системные администраторы (26%). При этом самый высокий средний процент уступки (если анализировать ответы тех, кто на снижение запросов потенциально согласен) — у водителей (16%), врачей (13%), дизайнеров и учителей (по 10%), самые низкие — у офис-менеджеров (5%).