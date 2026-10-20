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Из «Поцелуя в метро» — в «Страсть»: Стало известно название преображенного Константином Ивлевым кафе в Великих Луках

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Константин Ивлев дал новое имя кафе в Великих Луках. Как стало известно «МК в Пскове», в Южной столице готовится к открытию обновленное заведение общественного питания.

Афиша предоставлена представителями заведения

Ранее эта точка общепита была знакома горожанам под названием «Поцелуй в метро». Однако после ребрендинга и вмешательства звездного шефа кафе получило новое имя — «Страсть». Об этом нашему изданию сообщили представители самого заведения. 

Распахнуть двери для первых гостей обновленный ресторан планирует с 23 октября.

Ранее стало известно, что Константин Ивлев не собирается останавливаться на достигнутом в Великих Луках. После того как под его руководством преобразилось кафе «Поцелуй в метро», телезвезда определила второе заведение для кулинарных экспериментов - на очереди столовая «Досыта».

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