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Бригада скорой помощи спасла жизнь мужчине от повторного инсульта в Великих Луках

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Бригада скорой помощи спасла жизнь мужчине от повторного инсульта в Великих Луках. Слова благодарности от его жены Юлии Корбаковой опубликовала Псковская станция скорой помощи в своей группе «ВКонтакте».

«Вернувшись, домой с работы, я застала страшную картину: муж сидел за столом неподвижно, дыхание было слабым. У него случился повторный инсульт. Я сразу вызвала скорую помощь по адресу: проспект Гагарина, дом 7. Бригада приехала быстро. Два фельдшера – Сергей Малышев и Илья Соловьев, мгновенно оценили ситуацию и профессионально среагировали: они не стали тревожить мужа лишними движениями, позвали водителя – Игоря Жукова, и вместе они аккуратно транспортировали его в машину скорой помощи.
Моего мужа доставили в больницу, где его сразу же определили в реанимацию. Спустя несколько дней он пришел в себя. От всей души благодарю медиков и водителя за помощь, чуткость и профессионализм. Низкий вам поклон!», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ежесуточно диспетчеры скорой помощи в Псковской области принимают от 500 до 550 звонков. Около 400 обращений заканчиваются выездом бригады. Из них 30–35% — экстренные вызовы, где каждая минута на счету.

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