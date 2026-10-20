Суд обязал «Почту России» провести восстановительные работы у «Дома связи» в Пскове

Арбитражный суд Москвы обязал «Почту России» выполнить предписание по восстановлению поврежденной проездной арки «Дома связи» в Пскове.

Фото: Министерство культурного наследия Псковской области

Иск подало Министерство культурного наследия Псковской области. Ведомство сочло, что компания игнорирует требования по сохранению памятника, и потребовало признать такое бездействие незаконным, а также заставить «Почту России» заняться аркой.

Здание «Дома связи» 1960 года постройки располагается на улице Советской, 20. Объект имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. Министерство потребовало принять меры по сохранению проездной арки.

По решению суда «Почта России» должна в течение девяти месяцев заключить договор с организацией, которую лицензировало Министерство культуры РФ, — она разработает проектную документацию, а также нужно провести на объекте противоаварийные работы.

Решение в законную силу не вступило.