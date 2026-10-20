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«Кузница»: Регулирование охоты как один из факторов сохранения фауны Псковской области

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Слушайте в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Осень – это сезон охоты. В нашем регионе достаточно много любителей провести свой досуг с ружьем, в компании единомышленников, на свежем воздухе. Для чего нужно и как осуществляется регулирование охоты? Как известно, в этом сезоне во многих регионах страны распоясались медведи. А у нас с этим как? Впрочем, популяция волков у нас тоже дает о себе знать. Лисы свободно ходят в населенных пунктах – как в деревнях, так и в городах. Лосей, опять же, регулярно видят как на дорогах, так и в населенных пунктах. Какие усилия предпринимают власти в этой связи? А вот с кабаном, утверждают знающие люди, у нас все очень грустно – постаралась АЧС и повлияли напряженные международные отношения. Какие проблемы существуют и как с ними работает правительство региона? В тонкостях этого непростого, но насущного вопроса поможет разобраться наш сегодняшний гость – заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области в сфере охраны и использования объектов животного мира Андрей Горкунов.

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