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Более 150 студентов ПсковГУ узнали о работе в студсоветах на встречах проекта «Моя общага»

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Серию выездных встреч в шести общежитиях Псковского государственного университета провела команда проекта «Моя общага» с 28 сентября по 15 октября. В формате открытого диалога более 150 проживающих узнали, как школа подготовит активистов к работе в студсоветах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.

Фотографии: ПсковГУ / Мах

Ребята задали все интересующие вопросы и сразу на месте подали заявки на участие. Впереди — отбор и сама школа.

На проекте «Моя общага» участники разберут, как устроен студсовет, научатся планировать работу и решать проблемные ситуации, а кроме того — объединятся в команды, чтобы вместе работать над изменением своих общежитий к лучшему.

 

Сегодня последний день регистрации. Подать заявку можно в официальном канале вуза в Мах.

Школа кадрового резерва студенческих советов ПсковГУ «Моя общага» реализуется в рамках гранта Росмолодёжи «вМесте».

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