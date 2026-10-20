Более 150 студентов ПсковГУ узнали о работе в студсоветах на встречах проекта «Моя общага»

Серию выездных встреч в шести общежитиях Псковского государственного университета провела команда проекта «Моя общага» с 28 сентября по 15 октября. В формате открытого диалога более 150 проживающих узнали, как школа подготовит активистов к работе в студсоветах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПсковГУ.
Фотографии: ПсковГУ / Мах
Ребята задали все интересующие вопросы и сразу на месте подали заявки на участие. Впереди — отбор и сама школа.
На проекте «Моя общага» участники разберут, как устроен студсовет, научатся планировать работу и решать проблемные ситуации, а кроме того — объединятся в команды, чтобы вместе работать над изменением своих общежитий к лучшему.
Сегодня последний день регистрации. Подать заявку можно в официальном канале вуза в Мах.
Школа кадрового резерва студенческих советов ПсковГУ «Моя общага» реализуется в рамках гранта Росмолодёжи «вМесте».