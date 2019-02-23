Недвижимость

Со 2 марта начинает действовать новый порядок определения кадастровой стоимости

Новый порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвится России от 24 сентября 2018 года вступает в силу 2 марта.

Порядок устанавливает правила определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в случаях: осуществления государственного кадастрового учета в связи с образованием или созданием объекта недвижимости, внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о ранее учтенном объекте недвижимости, внесения изменений в сведения.

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: о значении площади, о значении, проектируемом значении основной характеристики, о степени готовности, о категории земель, о виде разрешенного использования, о назначении, проектируемом назначении, об основной характеристике.

Для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости используются средние и минимальные значения удельных показателей кадастровой стоимости объектов недвижимости, утвержденные в установленном порядке, а при их отсутствии используются рассчитанные в соответствии с Порядком значения удельных показателей кадастровой стоимости.

Порядком определена последовательность выбора между средними удельными показателями кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующего назначения, если для кадастрового квартала, населенного пункта и муниципального района, в котором располагается оцениваемый объект недвижимости, отсутствует такой показатель.

Кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства будет рассчитываться с учетом степени готовности такого объекта. В случае изменения степени готовности объекта незавершенного строительства или изменения его основной характеристики, кадастровая стоимость будет изменяться пропорционально.

Также порядком установлены правила определения кадастровой стоимости если земельный участок предназначен, для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства либо огородничества, при разделе земельного участка, при образовании земельного участка путем объединении либо перераспределения, при наличии у земельного участка более чем одного вида разрешенного использования.

Общий принцип порядка определения кадастровой стоимости останется прежним: умножение площади объекта недвижимости на удельный показатель кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующего назначения либо вида разрешенного использования, утвержденный исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или в случаях, установленных законодательством субъекта РФ, решением органа местного самоуправления.