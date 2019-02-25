Недвижимость

Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% годовых и ниже. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Соответствующее поручение лидер государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.

«...принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8 процентов годовых и менее», - говорится в тексте документа.

Как отмечается, первый доклад по результатам реализации этого поручения должен быть представлен 15 января 2020 года.