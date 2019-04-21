Недвижимость

Сенаторы одобрили закон об ипотечных каникулах

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах, сообщает «Росбалт».

Воспользоваться каникулами смогут должники по ипотечным кредитам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Речь идет об одном из пяти жизненных обстоятельств, например, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, инвалидность, увеличение количества иждивенцев в семье и т. д.

Должникам, которые оказались без работы, необходимо зарегистрироваться на бирже труда. В этом случае они смогут рассчитывать на отсрочку по уплате кредита на срок до шести месяцев. Получить такую отсрочку или уменьшить размер ежемесячных выплат по кредиту также можно будет, если доход всех членов семьи, выступающих заемщиками, сократился более чем на 30% по сравнению с годовым доходом. Однако в таком случае выплаты по кредиту должны превышать половину доходов семьи, рассчитанных за два месяца перед обращением в банк с просьбой о предоставлении ипотечных каникул.

Нормы закона об ипотечных каникулах будут распространяться на кредитные договоры, заключенные до его вступления в силу. Каникулы не будут предоставляться, если кредит превышает 15 млн рублей. Максимальная сумма кредита также может быть позднее скорректирована правительством РФ с учетом региональных особенностей. При этом устанавливается, что предметом ипотеки должно быть единственное жилье.