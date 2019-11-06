Недвижимость

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, речь идет о домах с износом более 70%. Для них планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта.

По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов, добавили в ведомстве. Эту инициативу ведомства обсудят 7 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме.

Разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья. Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда.

Сейчас в стране 25 млн кв. м таких домов. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, если речь идет только о поддерживающем ремонте, взносы россиян вряд ли существенно повысятся.

Однако есть риск, что это будут бесполезные траты - ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, их проще расселить, а деньги направить на создание нового жилого фонда.