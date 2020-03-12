Недвижимость

Какие виды коммерческой деятельности можно вести в многоквартирном доме - эксперт

Российское законодательство допускает использование жилых помещений не только по прямому назначению – для проживания, но и для ведения бизнеса, рассказала Псковской Ленте Новостей эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.

Так, согласно статье 17 Жилищного кодекса, профессиональную или индивидуальную предпринимательскую деятельность в жилом помещении могут вести законно проживающие в нем граждане, при условии, что будут соблюдены права других жильцов, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. То есть работа не должна доставлять неудобства другим жильцам квартиры, а также соседям по дому, приводить к нарушению санитарных норм и правил техники безопасности при эксплуатации жилого помещения, наносить ущерб инженерному оборудованию или конструкции здания.

Вести бизнес в домашних условиях имеют право физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Часто дом и работу таким образом совмещают репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, портные и так далее.

По словам эксперта Кадастровой палаты, действующее законодательство не запрещает организацию небольшого частного производства (упаковка товаров, изготовление сувениров, небольшое кондитерское производство). Но рассчитывать на большие объемы выработки не стоит: Жилищный кодекс запрещает размещать в жилых помещениях промышленные производства. Следовательно, возможность использования станков или больших приборов, которые нарушают допустимые уровни шума или вибрации автоматически исключены, отметила она.

Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на ведение в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Кроме того, с 1 октября 2019 года вступили в силу требования, запрещающие размещение гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Кроме того, с указанной даты жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

«При желании масштабировать бизнес, организовать в многоквартирном доме полноценный офис, бюро, ателье, магазин, кафе-кондитерскую с вывеской, отдельным входом и штатом сотрудников предпринимателю придется поменять назначение помещения с жилого на нежилое», - уточнила Ирина Ояотс.

Нежилые помещения в многоквартирном доме предназначены только для ведения коммерческой, административной, общественной и другой деятельности и не могут использоваться для временного или постоянного проживания граждан. Как правило, в них располагаются магазины, аптеки, салоны красоты, офисы, медицинские учреждения, детские сады, предприятия коммунально-бытовой сферы и так далее.

Деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, санитарными и градостроительными нормами и не должна приводить к загрязнению воздуха и территории жилой застройки, превышению допустимого уровня шума, создавать угрозу жизни или здоровью жильцов дома, продолжила Ирина Ояотс.

В частности, закон запрещает размещать в жилых домах магазины по продаже химических товаров, взрывоопасных веществ и материалов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел. Под запрет также попадают заведения, работающие после 23.00, учреждения и магазины ритуальных услуг, склады любого назначения, специализированные рыбные магазины, бани и сауны, прачечные и химчистки, общественные туалеты.

«Проводить процедуру перевода необходимо в соответствии с требованиями законодательства», - подчеркнула эксперт. Основными моментами данного процесса, по ее словам, становятся: получение согласия большинства собственников помещений в многоквартирном доме, согласие владельцев примыкающих к будущему нежилому помещению квартир и оборудование помещения отдельным входом. Закон направлен на то, чтобы максимально учитывать мнение жильцов, которые вправе сами определить, будет ли в их многоквартирном доме очередное коммерческое помещение или нет.