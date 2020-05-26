Недвижимость

Региональный Росреестр: Псковская область лидирует по скорости электронной регистрации

С марта 2020 года Управлением Росреестра по Псковской области были значительно сокращены сроки предоставления государственных услуг по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость.

Совместный проект Сбербанка России и регионального Росреестра «Сделка за час» - распространился на сделки купли-продажи недвижимости, зарегистрированные в электронном виде.

Жители региона активно используют возможность оформить права на недвижимость в электронном виде. Посредством сайта Росреестра в Управление ежедневно поступают заявления на учетно-регистрационные действия. Так, за последние 30 дней текущего года, согласно рейтинга регионов Российской Федерации по скорости электронной регистрации сделок - Псковская область заняла 1 место.

Активность заявителей в части электронной подачи документов свидетельствует о том, что электронная регистрация прав, ограничений (обременений) на недвижимое имущество является одним из наиболее прогрессивных направлений деятельности Росреестра. Государственные услуги в сфере кадастрового учета и регистрации прав, получаемые гражданами и юридическими лицами на сайте Росреестра, максимально упрощают процесс подачи пакета документов, позволяя заявителям не выходя из дома или офиса воспользоваться услугами ведомства в сокращенные сроки.

Благодаря данному сервису граждане, оформляющие в собственность недвижимость, получат возможность пройти регистрацию в Росреестре в электронном виде всего за 60 минут. Для сравнения, нормативный срок регистрации на бумажном носителе составляет 7 рабочих дней для ипотечных и 9 рабочих дней для не ипотечных сделок.