Недвижимость

В 2019 году Псков достиг максимальных показателей улучшения жилищных условий детей-сирот за 5 лет

В 2019 году Псков достиг максимальных показателей улучшения жилищных условий детей-сирот за 5 лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь перед депутатами о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год.

Важным направлением деятельности социального характера, по его словам, является улучшение жилищных условий населения. «В 2019 году предоставлено 55 жилых помещений детям-сиротам за счет субвенций из бюджета Псковской области и заключено еще 153 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений. Это самые высокие показатели за последние 5 лет», - подчеркнул Александр Братчиков.

4 семьям улучшены жилищные условия в связи с переселением из непригодного для проживания жилого помещения, 11 семьям - по решению суда. В 2019 году улучшены жилищные условия 73 семьям малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

За счет средств федерального бюджета жилой площадью были обеспечены 1 семья чернобыльца; 6 участников, инвалидов ВОВ и к ним приравненных граждан; 1 семья - граждан, уволенных с военной службы; 9 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

4 ветерана боевых действий.