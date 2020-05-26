Недвижимость

В псковской Кадастровой палате рассказали о правилах перепланировки помещений

О правилах перепланировки помещений и необходимых документах для того, чтобы ее узаконить, рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Оятс.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ перепланировка жилого помещения представляет собой определенное изменение его конфигурации, которое требует получения специального разрешения с последующим внесением всех произведенных изменений в технический паспорт данного помещения. Как правило, перепланировка квартиры связана с изменением полезной площади жилого помещения. Любая перепланировка должна проводиться по согласованию с органом местного самоуправления. Согласования требуют следующие изменения в жилом помещении:

- демонтаж или возведение межкомнатных перегородок;

- пробивка проемов и арок в несущих стенах или изменение их расположения;

- изменение площади ванной комнаты, ее объединение с санузлом, монтаж, демонтаж или перенос сантехнических узлов и оборудования.

Для проведения перепланировки жилого помещения собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо представляет в уполномоченный орган местного самоуправления (в Пскове таким органом является Управление строительства и капитального ремонта администрации города) следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения;

2) правоустанавливающие документы на перепланируемое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки помещения.

Заявление подает только собственник (собственники) либо доверенное лицо. Решение о переустройстве и (или) перепланировке или об отказе в переустройстве и (или) перепланировке помещения принимается в течение 45 дней с момента подачи заявления.

После принятия решения органом местного самоуправления заявитель приступает к работе над переустройством и (или) перепланировкой жилого помещения.

После окончания работ собственником подается заявление о приеме выполненных работ. После приемки выполненных работ (при условии что в процедуре переустройства помещения соблюдались все строительные нормы и правила) заявителю выдается подписанный акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки помещения.

Далее собственник жилого помещения обращается к кадастровому инженеру для подготовки технического плана в связи с осуществленной перепланировкой помещения. Технический план подготавливается на основании проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого (перепланируемого) жилого помещения и акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки.

«Заключительный этап процедуры перепланировки - внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) после перепланировки», - сообщила Псковской Ленте Новостей Ирина Ояотс.

После получения технического плана у кадастрового инженера, собственник обращается в орган регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете изменений жилого помещения с приложением технического плана.

Изменения, внесенные в реестр недвижимости, орган регистрации прав подтверждает выпиской ЕГРН.