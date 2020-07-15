Недвижимость

Законопроект о сносе любого жилья внесли в Госдуму

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». Это следует из законопроекта, который внесли в Госдуму сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, пишет «Коммерсантъ».

Чтобы дом включили в программу, необходимо будет получить одобрение двух третей собственников или нанимателей квартир. Исключить дом из программы можно будет третью голосов. Порядок учета голосов должны будут определить сами местные власти.

Многие пункты законопроекта при этом взяты из нормативной базы по реновации в Москве.