Недвижимость

С ростом цен на жилье предложили бороться пошлинами на арматуру

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести на шесть месяцев экспортные пошлины на стальную продукцию. Причина - жалобы застройщиков жилья на рост цен на стальную арматуру, пишет «Российская газета».

Ранее Клуб инвесторов Москвы, объединяющий крупнейших московских девелоперов, пожаловался вице-премьеру Марату Хуснуллину на резкий рост цен на арматуру: с середины ноября цены выросли на 50%. Возникли перебои в поставках стройматериалов, повышается себестоимость жилья. Все это может негативно повлиять на соблюдение сроков строительства и исполнение обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства.

Вице-премьер поручил Минстрою и Минпромторгу провести анализ цен на арматуру. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье для нее сроком на полгода. Об этом заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский проинформировал Минпромторг.

После изменения курса валют стало выгодно везти металлолом за границу. Производителям арматуры не хватает сырья, и цены на материалы выросли, уверены в антимонопольном ведомстве. С целью стабилизации цен ФАС предложила рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин не только на сырье, но и на конечную продукцию.