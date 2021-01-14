Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
 
 
 
ещё Недвижимость 14.01.2021 19:220 Псковские эксперты назвали способы проверки недвижимости перед покупкой 21.01.2021 20:430 Росреестр рекомендует псковичам воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на недвижимость 21.01.2021 18:000 Правительство поддержало идею распространить ипотеку на деревянные частные дома 21.01.2021 15:3511 В России начались массовые проверки жилья 21.01.2021 15:080 ВТБ в Псковской области выдал более 250 млн рублей по ипотеке с господдержкой 19.01.2021 22:000 КУГИ предлагает арендовать участок для садоводства в Палкинском районе
 
 
 
Самое популярное 14.01.2021 12:318 Наталью Дорожкину отстранили от руководства великолукской инфекционной больницей 19.01.2021 15:283 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 14.01.2021 16:314 Суд взыскал с семьи псковского экс-депутата полмиллиона рублей за пользование «Мечтой» 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 14.01.2021 13:1611 Губернатор допускает всплеск заболеваемости коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Росреестр рекомендует псковичам воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на недвижимость

21.01.2021 20:43|ПсковКомментариев: 0

Управление Росреестра по Псковской области рекомендует гражданам успеть воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на недвижимость. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, 18 ноября в третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, продлевающий упрощенный порядок регистрации прав на недвижимость, на пять лет - до 1 марта 2026 года.

Многие граждане длительное время владеют земельными участками или другими объектами недвижимости без зарегистрированного права собственности.

«Дачная амнистия» позволяет быстро зарегистрировать права на недвижимость. Ведь только собственник может владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Он вправе совершать любые не противоречащие закону действия, в том числе передавать в дар или продавать имущество третьим лицам. 

Чтобы без проблем и на законных основаниях распоряжаться своей недвижимостью, региональное Управление Росреестра рекомендует зарегистрировать права на недвижимость.

Упрощенный порядок оформления в собственность отдельных категорий объектов недвижимости и земельных участков действует в России с сентября 2006 года, то есть уже на протяжении 14 лет. За это время в собственность оформлены права более чем на 14 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки и другие.

В Псковской области количество объектов, зарегистрированных в рамках «дачной амнистии» за 2020 год составило порядка 3 тысяч объектов. Количество поданных заявлений о регистрации в упрощенном порядке за 2020 год – 3916. Отметим, что в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года на 45% увеличилось количество зарегистрированных прав на земельные участки (личное подсобное хозяйство, дачное хозяйство, огородничество, садоводство индивидуальное гаражное и индивидуальное жилищное строительство).

Есть в принятом законопроекте и нововведения, благодаря которым действие «дачной амнистии» расширено. Положения об упрощенном порядке регистрации прав теперь будут распространяться и на владельцев домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Особо отмечается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом РФ (в частности, количество надземных этажей - не более трех, высота - не более двадцати метров). Это сделано с целью исключения случаев строительства объектов, не соответствующих установленным требованиям. Стоимость госпошлины - 350 рублей.

Таким образом, дачная амнистия поможет быстро зарегистрировать право собственности на объект недвижимости.

Теги: #Росреестр #недвижимость #дачная амнистия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 794 человека
21.01.2021, 20:430 Росреестр рекомендует псковичам воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на недвижимость 21.01.2021, 20:230 Более 4000 консультаций дал Роструд псковичам в прошлом году 21.01.2021, 20:000 Еду я на Родину! Пусть кричат - уродина!* 21.01.2021, 19:411 Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за ареста Навального
21.01.2021, 19:310 В сердце - Псков: памяти Геннадия Мокеева 21.01.2021, 19:230 На конкурс самодельных новогодних и рождественских открыток в «Михайловское» пришли работы из России и Египта 21.01.2021, 19:002 Страдающей «проклятьем ундины» трехлетней псковичке собрали 8 млн рублей для лечения 21.01.2021, 18:530 Латвия продлила ограничения из-за пандемии до 7 февраля
21.01.2021, 18:291 Свыше 1000 заявок в месяц от нуждающихся выполняют псковские волонтеры ЕР 21.01.2021, 18:150 Более 7 тысяч псковичей посетили почту по предварительной записи 21.01.2021, 18:000 Правительство поддержало идею распространить ипотеку на деревянные частные дома 21.01.2021, 17:500 Подать заявку на областной конкурс экорекламы можно до 29 января
21.01.2021, 17:500 Два автомобиля столкнулись на трассе между Псковом и Островом. ВИДЕО 21.01.2021, 17:410 Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за агитацию подростков к участию в протестах 21.01.2021, 17:340 Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова обсудят в областном Собрании 21.01.2021, 17:330 Налоговые инспекции Псковской области возобновляют прием в обычном режиме
21.01.2021, 17:220 Россияне взяли рекордный за всю историю объем кредитов 21.01.2021, 17:121 Псковичам напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях 21.01.2021, 17:080 Пять улиц и одну дорогу отремонтируют в Печорском районе в 2021 году по нацпроекту 21.01.2021, 16:590 Два псковских повара попробовали оспорить в суде увольнение за прогулы
21.01.2021, 16:4811 Рай в шалаше 21.01.2021, 16:200 Заездные карманы для автобусов не будут делать на Октябрьском проспекте в Пскове 21.01.2021, 16:140 Суд обязал три поселения в Островском районе оборудовать площадки для ТКО 21.01.2021, 16:110 40 человек пополнили ряды псковского управления Росгвардии
21.01.2021, 15:560 Работодатели Псковской области предлагают зарплату ниже среднероссийской на 16% 21.01.2021, 15:490 В Псковской области СИЗО и музыкальная школа подписали соглашение о сотрудничестве 21.01.2021, 15:450 Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году 21.01.2021, 15:431 Псковская городская больница заплатит пациенту деньги за утерянное пальто
21.01.2021, 15:410 50-летие выхода фильма «Андрей Рублев» в прокат планируют отметить в Псковской области 21.01.2021, 15:370 Дети мерзли в неотапливаемом детском саду в Великолукском районе 21.01.2021, 15:3511 В России начались массовые проверки жилья 21.01.2021, 15:218 Реплика Донецкого: Обыкновенное ханжество
21.01.2021, 15:080 ВТБ в Псковской области выдал более 250 млн рублей по ипотеке с господдержкой 21.01.2021, 15:070 Санаторий «Хилово» приглашает на реабилитацию после COVID-19 21.01.2021, 14:520 Влюбленные из Дно сыграли свадьбу на проекте федерального телеканала 21.01.2021, 14:505 По 2 тысячи рублей заплатят два псковича за поход в магазин без маски
21.01.2021, 14:301 Спектакль о Ксении Петербургской покажет Александринка в стенах Псковского кремля 21.01.2021, 14:231 Два миллиарда рублей направлено в регионы на строительство ФОКОТов 21.01.2021, 14:203 Вступительные испытания в вузы в 2021 году проведут в форме ЕГЭ 21.01.2021, 14:060 «Вирус» появился в обновленной форме отчетности страхователей-медорганизаций
21.01.2021, 14:055 Память Владимира Ленина почтили в Пскове 21.01.2021, 14:010 Теплосеть на улице Коммунальной в Пскове отремонтировали без отключения потребителей 21.01.2021, 13:550 Новая эра Псковского драмтеатра начнется со «Смерти Тарелкина» - Дмитрий Месхиев 21.01.2021, 13:480 Сборные команды Псковской области получат новую спортивную форму
21.01.2021, 13:400 Гололедица и мокрый снег ожидаются в Псковской области 22 января 21.01.2021, 13:241 Ограбившая пенсионера великолучанка получила условный срок 21.01.2021, 13:190 Псковские депутаты выразили соболезнование в связи со смертью Николая Симина 21.01.2021, 13:170 Производство полимерной продукции могут запустить в Печорах
21.01.2021, 13:130 Горожане обеспокоены судьбой серой цапли, зимующей в Пскове 21.01.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.01.2021, 13:020 Дмитрий Месхиев: Федерализация — не конец Псковского драмтеатра, а лишь начало 21.01.2021, 12:580 Друзья и коллеги почтили память ушедшего из жизни 20 лет назад Виталия Пушкарева
21.01.2021, 12:570 Александр Коновалов избран президентом Федерации футбола Псковской области 21.01.2021, 12:530 12 дорожных машин и 8 тракторов убирают Псков от снега 21.01.2021, 12:510 В Великих Луках отправили в тюрьму педофила 21.01.2021, 12:480 Псковские теплосети определили победителей конкурса творческих работ
21.01.2021, 12:420 200 тысяч рублей лишилась великолукская пенсионерка после телефонного разговора 21.01.2021, 12:420 Псковичам предлагают выгодный годовой абонемент в фитнес-центр 21.01.2021, 12:362 Юлия Пересильд просит обсудить с ней фильм «Трое» 21.01.2021, 12:350 Порховичке не включили в страховой стаж 16 лет работы на Украине
21.01.2021, 12:290 В «Единой России» отметили опыт Псковской области по проведению киноуроков 21.01.2021, 12:240 Псковские таможенники нашли более 1,5 тысяч пачек сигарет в покрышках грузовика 21.01.2021, 12:221 С 1 февраля в России повысят социальные выплаты 21.01.2021, 12:180 УФАС запретило «Псковжилстрою» называть себя в рекламе государственным застройщиком
21.01.2021, 12:040 В Псковской области подростку оторвало фалангу пальца петардой 21.01.2021, 12:000 Псковский отряд «ЛизаАлерт» не испытывает проблем из-за отсутствия статуса юрлица 21.01.2021, 11:550 Скончался архитектор Геннадий Мокеев, спроектировавший макет «Дома Святой Троицы» 21.01.2021, 11:530 Себежанин лишился свободы за вождение в нетрезвом виде
21.01.2021, 11:420 COVID-19 внес изменения в работу псковского поискового отряда «ЛизаАлерт» 21.01.2021, 11:410 С 1 января возобновлена обязательная поверка газовых счетчиков 21.01.2021, 11:320 «Сообразим на троих»: Партии на старте парламентской кампании-2021 21.01.2021, 11:310 На трассе Петербург - Псков «Мазда» врезалась в обгонявший ее «Ситроен»
21.01.2021, 11:290 Пскович ударил ножом собутыльника во время застолья 21.01.2021, 11:250 В Пустошкинском районе два автомобиля столкнулись и съехали в кювет 21.01.2021, 11:230 Более 100 человек искал отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области в 2020 году 21.01.2021, 11:111 Коронавирус в Псковской области унес жизни еще двух человек
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.