Недвижимость

Росреестр рекомендует псковичам воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на недвижимость

Управление Росреестра по Псковской области рекомендует гражданам успеть воспользоваться упрощенным порядком регистрации прав на недвижимость. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, 18 ноября в третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, продлевающий упрощенный порядок регистрации прав на недвижимость, на пять лет - до 1 марта 2026 года.

Многие граждане длительное время владеют земельными участками или другими объектами недвижимости без зарегистрированного права собственности.

«Дачная амнистия» позволяет быстро зарегистрировать права на недвижимость. Ведь только собственник может владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Он вправе совершать любые не противоречащие закону действия, в том числе передавать в дар или продавать имущество третьим лицам.

Чтобы без проблем и на законных основаниях распоряжаться своей недвижимостью, региональное Управление Росреестра рекомендует зарегистрировать права на недвижимость.

Упрощенный порядок оформления в собственность отдельных категорий объектов недвижимости и земельных участков действует в России с сентября 2006 года, то есть уже на протяжении 14 лет. За это время в собственность оформлены права более чем на 14 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки и другие.

В Псковской области количество объектов, зарегистрированных в рамках «дачной амнистии» за 2020 год составило порядка 3 тысяч объектов. Количество поданных заявлений о регистрации в упрощенном порядке за 2020 год – 3916. Отметим, что в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года на 45% увеличилось количество зарегистрированных прав на земельные участки (личное подсобное хозяйство, дачное хозяйство, огородничество, садоводство индивидуальное гаражное и индивидуальное жилищное строительство).

Есть в принятом законопроекте и нововведения, благодаря которым действие «дачной амнистии» расширено. Положения об упрощенном порядке регистрации прав теперь будут распространяться и на владельцев домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Особо отмечается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам, определенным Градостроительным кодексом РФ (в частности, количество надземных этажей - не более трех, высота - не более двадцати метров). Это сделано с целью исключения случаев строительства объектов, не соответствующих установленным требованиям. Стоимость госпошлины - 350 рублей.

Таким образом, дачная амнистия поможет быстро зарегистрировать право собственности на объект недвижимости.