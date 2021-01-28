Недвижимость

Псковская область может стать «пилотной» площадкой для новой программы по поддержке ИЖС

Псковская область претендует на право быть «пилотной» площадкой для реализации новой программы по поддержке ИЖС. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов 29 января на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Сейчас ведется активная работа с застройщиками для активизации строительства индивидуальных жилых домов. Направление ИЖС находится в приоритете, отметил Сергей Грахов. По его словам, Псковская область готова стать «пилотным» регионом для новой программы по поддержке ИЖС, которая сейчас готовится в Минстрое. Туда уже направлено соответствующее обращение.

По словам Сергея Грахова, ипотека под 6,5% была одной из тех «целебных таблеток», которая дала очень серьезный толчок, чтобы стройка не остановилась. Льготная ипотека помогла и застройщикам продать объекты, и людям улучшить свои жилищные условия.