Недвижимость

Более 400 квартир для детей-сирот приобрели в Псковской области в 2020 году

Более 400 квартир для детей-сирот приобрели в Псковской области в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2017 году мы приобрели 88 квартир. В 2018 году – 133, в 2019 году – уже 176. Все делалось в основном региональными ресурсами. В 2020 году приобретено 413 квартир, в том числе, 304 квартиры за счет средств федерального бюджета», - рассказал губернатор.

Кроме того, с текущего года дети-сироты, которые достигли 25-летнего возраста, имеют право на получение сертификата на приобретение жилого помещения за счет средств областного бюджета, напомнил глава региона.

Многодетным семьям с 2018 гола выдали 3,5 тыс. земельных участков, но в очереди по-прежнему остается 1,2 тыс. семей, сообщил он.

Сейчас ведутся переговоры с Минстроем об оказании поддержки Псковской области в вопросе строительства инфраструктуры в Борисовичах. «Мы провели большую работу, чтобы выделить и оформить там 1 100 участков для многодетных семей», - рассказал Михаил Ведерников. Люди уже получают участки, но остается вопрос по инженерной и транспортной инфраструктуре. «Необходимо порядка 500 млн рублей на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, а также подъезда от федеральной трассы», - продолжил губернатор.

«Очень серьезной проблемой остается обеспечение жильем молодых семей. В период с 2014 по 2020 годы социальная выплата предоставлена всего 172 семьям. Это, конечно, очень мало. В тоже время в очереди 1,2 тыс. семей. Здесь тоже будем работать с федеральным центром», - добавил губернатор.