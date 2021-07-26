Недвижимость

Квартиру жителя Новосокольников отремонтировали после обращения в прокуратуру

Квартиру жителя Новосокольников отремонтировали после обращения прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Житель Новосокольников 1948 года рождения и его семья занимали квартиру, находящуюся в муниципальной собственности на основании ордера (то есть, по социальному найму). Квартира находилась в аварийном состоянии и требовала проведения капитального ремонта, в связи с чем мужчина обратился в районную прокуратуру.

«Оконная рама одного из окон в комнате была в неудовлетворительном состоянии, имела многочисленные следы гниения и разрушения. Кроме того, на окне наблюдалось частичное отшелушивание лакокрасочного покрытия, имелись просадки и щели. На потолке веранды дома - следы протечек крыши. Пол на веранде дома имел наклон из-за ненадлежащего состояния несущих конструкций», - рассказали в прокуратуре по итогам осмотра.

Прокурор установил, что указанная квартира была в состоянии, которое не обеспечивало безопасность жизни и здоровья проживающих в ней граждан.

Прокуратура района в направила в Новосокольнический районный суд заявление с требованием обязать администрацию городского поселения «Новосокольники» организовать проведение капитального ремонта жилого помещения.

В настоящее время нарушения закона устранили. В рамках реализации муниципального контракта подрядчик провел работы по ремонту полов и замене оконного блока, а также по ремонту кровли.