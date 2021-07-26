Недвижимость

Интерес ипотечных заемщиков в России сместился в сторону вторичного рынка

Интерес ипотечных заемщиков сместился в сторону вторичного рынка, рассказали в крупнейших банках. Так, доля обращений за ссудой для покупки готового жилья выросла на 10-20 п.п.

В Райффайзенбанке по состоянию на июнь впервые количество обращений за ипотекой на вторичном рынке превысило заявки на другие программы, составив 60%. Год назад показатель равнялся 44%, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.

Доля заявок на оформление кредитов на вторичном рынке в июле увеличилась до 36% с 22% в январе, сообщил директор ипотечного бизнеса «Дом.рф» Игорь Ларин. Тенденцию смещения интереса заемщиков также подтвердили в Росбанке, «Санкт-Петербурге» и «Открытии», пишет газета «Известия». В МКБ повышения ипотечного спроса на вторичную недвижимость не наблюдается. Но в то же время с прошлого года ее доля в ипотечном портфеле выросла на 50%: сейчас банк акцентировал внимание на развитии этого продукта, указали там.

Главной причиной такой тенденции в банках называют корректировку условий госпрограммы по льготной ипотеке и низкие ставки. Эксперты считают, что повышенный спрос на вторичное жилье сохранится до конца 2021-го в условиях роста цен на «первичку» и ограничений господдержки. Доля купленного в ипотеку готового жилья достигнет 68-70%, прогнозируют специалисты.