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Недвижимость

В России разрешили увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%

13.08.2021 10:43|ПсковКомментариев: 0

В России запустят новую меру поддержки строительной отрасли. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о механизме, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройматериалов.

Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%.

Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется.

Принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов, добавили в пресс-службе правительства.

Теги: #строительство #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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