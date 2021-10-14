Недвижимость

По 40 великолукских семей переселят из аварийного жилья в новый дом

Многоквартирный дом сдали в эксплуатацию для переселения 38 семей из аварийного жилья в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Новый четырехэтажный дом в поселке Дубрава-1 позволит расселить 38 семей. Строительство обошлось в 54 млн рублей, которые направили из консолидированного бюджета.

Это третий дом в населенном пункте. В прошлом году построили трехэтажный дом с 56 квартирами. На его строительство ушло порядка 80 млн рублей.

Еще один дом для переселенцев построили в городе Дно в 2020 году. В комфортабельные условия переехали более 30 семей.

«При этом стоит отметить, что до этого строительство нового многоквартирного жилья в Дновском районе не осуществлялось порядка 20 лет», - сказали в пресс-службе.

Строительство нового жилья для жителей аварийного жилья продолжится и в 2022 году. Новые дома на 44 и 75 квартир соответственно будут построены в Острове и деревне Переслегино Великолукского района. Контракты на строительство уже заключили, в муниципалитетах ведутся проектно-изыскательные работы.

Напомним, областную программу переселения утвердили в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Она предполагает, что до 1 сентября 2025 года на территории Псковской области расселят более 200 аварийных многоквартирных домов. Таким образом, новое комфортное жилье получат ориентировочно 2,7 тысяч человек. Общая стоимость программы — свыше 1,5 млрд рублей.