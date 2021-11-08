Недвижимость

Сбер снижает ставку ипотеки на готовое жилье при подтверждении дохода выпиской из ПФР

Теперь оформить ипотеку в Домклик от СберБанка стало еще проще и выгоднее не только зарплатным клиентам банка. При подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России ставка будет ниже на 0.2 п.п. Дисконт действует на приобретение готового жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Мы постоянно работаем над повышением доступности ипотеки для максимального количества граждан, упрощая ее получение. Этой осенью мы уже запустили несколько предложений, в том числе объявляем о новом дисконте на покупку жилья на вторичном рынке, который 0,2 п.п. при предоставлении выписки из Пенсионного фонда России, подтверждающей доход клиента или часть дохода. Надо сказать, что сегодня на готовое жилье приходится самая большая доля выдачи ипотечных кредитов, поэтому такая "скидка" нужна не только зарплатным клиентам, но и другим нашим гражданам, которые хотят улучшить свои жилищные условия», - отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Дисконт можно получить при сумме кредита не более 15 млн рублей. При регистрации или входе в личный кабинет на сайте Домклик через подтвержденную запись на Госуслугах клиенту не нужно будет что-то дополнительно делать, банк сам запросит и получит выписку из ПФР. Кроме того, большая часть данных в анкете заемщика будет заполнена автоматически.

«Программа "Приобретение готового жилья" продолжает оставаться наиболее востребованной у жителей СЗФО. В целом, разделение между вторичным и первичным рынком составляет примерно 60% на 40%. За 10 месяцев 2021 года Сбербанк на Северо-Западе выдал кредитов на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости на 184 млрд рублей, что на 60% больше, чем за этот же период в прошлом году», - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Иные документы, подтверждающие доход, будут запрошены, если у клиента не хватает дохода, подтвержденного выпиской из ПФР, для одобрения заявленной суммы кредита.