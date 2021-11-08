Недвижимость

Владислав Абрамов сравнил строительство дома с вынашиванием ребенка

Строительство домов, которые сейчас возводятся в Пскове, должно производится в течение девяти месяцев. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

«Строительство домов, которые закладываются в Пскове, а это небольшие по объему работы, должно производится в течение не более девяти месяцев. Когда я работал в Москве, наш генеральный директор говорил, что как женщина вынашивает ребенка, так и мы должны вынашивать наши дома. Девять месяцев — и дом должен быть построен», - сказал Владислав Абрамов.

Он отметил, что такие сроки могут соблюдаться при условии наличия технологий, а главное — денежных средств. Генеральный директор АО «Псковжилстрой» напомнил, что ранее дома строили на деньги от дольщиков, которые приобретали в нем квартиры. «Так как продажи были вялотекущими, строительство было таким же. Стройки у нас затягивались на 2-2,5 года», - признался Владислав Абрамов и заметил, что при нормативном строительстве разрешение на него выдают на три года

На данный момент закон изменился, строительство ведется за счет проектного финансирования. Специфика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с учетом распределения риска между участниками проекта. Застройщики, которые используют счета эскроу для оплаты по договорам долевого участия, могут получить кредит, достаточный для ввода дома в эксплуатацию.

«Сейчас у нас три дома в проектном финансировании, в ближайшее время четвертый и пятый дома, думаю, в январе — феврале, мы тоже запустим. Ситуация там получше, полегче, и скорость у нас будет повыше. Такая же ситуация у меня с подрядчиками, сделаем маленькое исключение, они должны построить дом за 12 месяцев. Все к этому идет», - добавил Владислав Абрамов.