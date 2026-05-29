«ЛУГ-Девелопмент»: 550 000 кв. метров истории Пскова

Застройщик «ЛУГ-Девелопмент» ведет деятельность на рынке жилищного строительства Пскова с 2016 года. За годы работы компания реализовала ряд проектов, оказавших влияние на развитие современных жилых районов в городе. Одним из первых реализованных проектов компании стал жилой дом на улице Юности.

Компания приняла участие в реализации более 550 000 квадратных метров жилой недвижимости и уже около 80 проектов на территории Пскова и Псковской области.

Хронология доверия: как строился опыт

Каждый год работы застройщика — это новая страница в строительной летописи региона:

С 2016 года компания последовательно развивает проекты жилой застройки в различных районах Пскова.

2017: Расцвет застроек на улицах Ижорского батальона, Кузбасской дивизии, Гагарина, Народной, Венской и Пражской.

2018–2021: Выход на новые магистрали (Крестки, Гдовская, Ольгинская набережная). Масштабирование решений на улицах Карла Маркса, Пароменской, Яна Райниса, Крупской и успешный проект в городе Луга.

2022–2025: Улицы Героя России Досягаева, Дмитрия Яковлева, Завеличенская, Алексея Алехина Линейная, Северная и перекресток Белинского дополнили список формирования современного Пскова.

Три столпа «Луг-Девелопмент»

За плечами группы компаний — не просто набор адресов, а проекты, каждый из которых стал событием для рынка:

ЖК «7 сезонов» — масштабный проект квартальной застройки на Рижском проспекте, расположенный в самом центре Завеличья. Комплекс объединяет семь домов и формирует полноценный городской квартал с коммерческими помещениями и собственной внутренней средой в концепции «город в городе».

Проект отражает подход компании к развитию территорий через крупные и продуманные решения. В домах применяются улучшенные панели, предусмотрены панорамные окна с тонировкой, современные дизайнерские подъезды и благоустроенные дворовые пространства.

Одним из ключевых преимуществ комплекса является локация — Рижский проспект, сердце Завеличья. В шаговой доступности находятся гипермаркет «Лента», «Лемана Про» и вся сложившаяся инфраструктура района: школы, детские сады, торговые объекты и общественные пространства. Благодаря этому «7 сезонов» органично вписывается в городской ритм и усиливает развитие одной из самых активных частей Пскова.

Адреса: Рижский 94Г, Рижский 94Д

ЖК «Семейный» — продолжение масштабного жилого района, развитие которого началось с проекта ЖК «Европа» на улице Венской. Сегодня проект представляет собой сформированную жилую территорию с реализованными очередями застройки. Развитие территории осуществлялось с участием нескольких структур в рамках инвестиционного освоения участка.

Развитие «Семейного» продолжает стратегию комплексного освоения территорий, которую компания планирует расширять и дальше — в том числе за счёт будущего освоения Борисовичей и формирования нового жилого микрорайона.

Проект ориентирован на семейный формат проживания и предусматривает развитие социальной инфраструктуры — в составе квартала реализовано строительство детского сада-яслей. Отдельное внимание уделено вопросам парковки: вдоль периметра района формируется большая парковочная зона, что позволяет разгрузить дворы и избежать проблемы тесного пространства и хаотичной стоянки автомобилей, с которой сталкиваются многие жилые кварталы.

Адреса:

улица Героя Досягаева 1, 3, 4, 5, 6, 7

улица Пражская 9

ЖК «Смарт» — один из самых масштабных проектов развития Запсковья, который охватывает территорию улиц Линейной, Юности и Инженерной и формирует крупный жилой массив в районе с уже развитой инфраструктурой. Застройка ведётся последовательно и системно, что позволяет развивать территорию полноценным жилым районом.

Локация проекта удобна для повседневной жизни: рядом расположены ключевые объекты района, транспортные связи и сложившаяся инфраструктура. Важно, что развитие территории сопровождается социальными объектами: в рамках проекта компанией была построена школа, что напрямую влияет на качество жизни жителей и подтверждает комплексный подход к освоению района.

Ключевая особенность ЖК «Смарт» — продуманные планировочные решения. Концепция квартир строится на функциональности: проектировщики добивались того, чтобы в метраже не оставалось «пустых» зон и каждый квадратный метр работал на удобство. В проекте представлены дома разных типов — как кирпичные, так и панельные, что позволяет предлагать различные форматы жилья внутри одного района.

Адреса:

улица Линейная 85, 87, 89

улица Юности 10, 32, 20, 22, 24

улицы Инженерная 119, 125, 123

Сегодня компания реализует проекты жилой недвижимости под названием «ЛУГ-Девелопмент». Это имя, за которым стоит не просто маркетинг, а более десяти лет работы в сфере жилой недвижимости.

