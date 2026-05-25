Новые стандарты жилья в Пскове задаёт «Алексеевский парк»

Сфера жилой недвижимости Псковской области переживает заметную трансформацию. Застройщики всё чаще отходят от привычных решений и предлагают покупателям новые проекты. Инженерные системы, архитектурные подходы и организация дворовых пространств формируют в настоящее время сегмент «комфорт плюс».

Что именно стоит за этим понятием, какие технологии меняют представление о повседневном удобстве и почему отрасль готова принимать подобные инициативы? В этом разбиралась Псковская Лента Новостей.

Рендеры здесь и далее: «Псковжилстрой»

Один из наиболее показательных примеров такой стратегии — жилой комплекс «Алексеевский парк», который запускает застройщик «Псковжилстрой».

Жилой комплекс «Алексеевский парк» класса «комфорт плюс» внедряет в региональную недвижимость инженерные решения, архитектурные стандарты и среду проживания, ранее характерные только для крупных мегаполисов. Проект компания реализует в рамках стратегии перехода от базового жилья к комплексным решениям повышенного уровня удобства.

Региональный рынок недвижимости постепенно принимает новые правила игры. Девелоперы смещают фокус с простого увеличения квадратных метров на качество архитектурной среды, технологичность инженерных систем и продуманность бытового пространства.

«Псковжилстрой» уже возводит проекты комфорт-класса, например, жилые комплексы «Стилус» и «Геометрия комфорта». Застройщик, можно сказать, последовательно развивает данное направление. Сейчас предприятие выводит на рынок комплекс «Алексеевский парк», который задает планку для сегмента «комфорт плюс». Менеджер отдела продаж застройщика Константин Бирюков отмечает, что современный покупатель требует от жилья полностью готовой экосистемы для повседневной жизни.

В основу нового комплекса архитекторы закладывают многослойные фасадные решения. Специалисты применяют системы Cuuber, облицовочный кирпич, металлические панели и интегрируют архитектурную подсветку. Подобный набор материалов существенно превосходит унифицированные конструкции массового сегмента. «Псковжилстрой» проводит глубокую модернизацию инженерной инфраструктуры: монтажники устанавливают умные приборы учёта, которые передают показания дистанционно. Систему контроля протечек проектировщики внедряют с функцией автоматического перекрытия водоснабжения. Такие технологии обычно работают в проектах городов федерального значения, однако, по словам сотрудника «Псковжилстроя» Константина Бирюкова, рынок Псковской области теперь принимает их в качестве нового стандарта.

Серьёзный пересмотр также проходят и планировочные решения. Архитекторы отказываются от схемы максимальной плотности квартир на этаже и минимизации вспомогательных зон. Проект предлагает евроформаты с просторными кухнями-гостиными, выделенными гардеробными и мастер-спальнями, которые отличаются от обычных комнат — это изолированные приватные зоны в квартире, предназначенные исключительно для владельцев и объединяющие в себе несколько функций, то есть оснащённые собственным санузлом или гардеробом, доступ куда возможен только из этой спальни. Тем самым создаётся полноценный автономный блок. Строители возводят помещения с высотой потолков 2,8 метра, благодаря чему визуально расширяются внутренние объёмы, появляется больше дневного света. Технические ниши под кондиционеры инженеры проектируют заранее и прокладывают общий стояк для сплит-систем. Наружные блоки после въезда собственники часто самостоятельно монтируют в массовой застройке. Это, по основанному на наблюдениях за рынком мнению девелопера Константина Бирюкова, разрушает эстетику фасадов, а «Алексеевский парк» исключает подобные проблемы на этапе проектирования.

Отдельный уровень ценности для жителей формирует дворовое пространство. В проекте «Алексеевский парк» урбанисты реализуют концепцию двора без автомобилей: проектировщики выводят входные группы на уровень тротуара. Строители также обустраивают колясочные комнаты, лапомойки (отдельные помещения в каждом подъезде для быстрого и аккуратного мытья лап домашних животных после прогулки) и просторные лифтовые холлы, интегрируют видеодомофоны и системы видеонаблюдения. В массовых проектах дворовые зоны обычно выполняют исключительно утилитарную функцию, однако новый комплекс включает их в общую архитектурную концепцию.

Телефон для связи: 201-222.

Адрес офиса: Псков, ул. Карла Маркса, д.42а.

Современное жилище окончательно перестало выполнять роль безликой бетонной коробки для ночлега. Покупатели голосуют рублём не за квадратные метры, а за готовый сценарий своей будущей жизни. Девелоперы чётко осознали, что интеллектуальная начинка здания и безопасный двор давно перешли из разряда элитной роскоши в категорию базовых человеческих потребностей.

Появление подобных эталонных объектов неизбежно заставит остальных участников рынка непрерывно повышать планку качества.

Екатерина Власьева

Реклама: АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой». Erid: 2SDnjcPupPL