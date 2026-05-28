Руководитель «Псковжилстроя» Екатерина Родионова: Доверие — величина накопительная

Два года назад, 4 июня 2024 года, у специализированного застройщика «Псковжилстрой» - акционерного общества с государственным участием - сменился руководитель. Компанию возглавила Екатерина Родионова. По прошествии времени можно констатировать, что негативный информационный фон, связанный со срывом сроков сдачи объектов, сменился регулярными новостями о ритмичном заселении новостроек и запуске новых проектов. Псковская Лента Новостей поговорила с Екатериной Родионовой и выяснила, какие дома «Псковжилстрой» возводит прямо сейчас и планирует в будущем, в чем для покупателей преимущество от участия государства в акционерном обществе, кто покупает квартиры в нынешних экономических реалиях и каким образом компании удалось восстановить репутацию.

- Екатерина Михайловна, для потенциальных покупателей ключевым фактором выбора недвижимости является информация об актуальных объектах. Какие многоквартирные дома от «Псковжилстроя» в настоящий момент находятся в стадии возведения? В чем заключаются архитектурные, планировочные и эксплуатационные особенности проектов?

- В активной стадии строительства - два жилых комплекса.

Первый - ЖК «Стилус» на улице Дмитрия Яковлева, 2. Это шестнадцатиэтажный панельный дом на 144 квартиры евроформата, среди них студии, одно- и двухкомнатные.

Особенности: панорамные окна в пол, рациональные планировки, развивающийся район с инфраструктурой.

Второй - ЖК «Геометрия комфорта» на улице Балтийской, 17 и 19.

Здесь появятся два девятиэтажных дома, возведенных по монолитно-кирпичной технологии, с коммерческими помещениями на первых этажах. Планировки с кухнями-гостиными и гардеробными, дизайнерская отделка мест общего пользования, предусмотрены колясочные, помещения для мытья лап питомцам. Уже во втором квартале нынешнего года запланирован ввод первой очереди проекта, а еще через год комплекс будет полностью завершен.

Оба проекта имеют единую эксплуатационную концепцию: видеодомофоны с управлением через мобильное приложение, видеонаблюдение, входы в подъезды с уровня тротуара. Благоустройство предусматривает тематические детские и спортивные площадки, зоны отдыха, ландшафтный дизайн, крытые велопарковки с пит-стоп станциями.

- «Псковжилстрой» является организацией с государственным участием, главный акционер - Псковская область. Какие гарантии и преимущества получают новоселы, приобретая у вас жилье?

- Тот факт, что Псковская область выступает в качестве ключевого акционера специализированного застройщика «Псковжилстрой», дает покупателям дополнительные гарантии. В первую очередь, это прозрачность и контроль - деятельность компании регулярно проверяется региональными контрольно-надзорными органами, что исключает риски нецелевого расходования средств дольщиков. Все проекты возводятся по документации, получившей положительное заключение госэкспертизы, что подтверждает безопасность и достоверность сметной стоимости. Средства покупателей мы размещаем на специальных эскроу-счетах в уполномоченных банках, застройщик получает доступ к ним только после ввода дома в эксплуатацию, то есть деньги надёжно защищены даже при возникновении проблем у застройщика. Компания является членом саморегулируемой организации, вносит взносы в компенсационный фонд, который служит дополнительной финансовой подушкой безопасности для дольщиков. В силу стратегического значения компании для региона областные власти заинтересованы в завершении всех проектов, значит, минимизированы риски столкнуться с долгостроем. А отсутствие агрессивной маржи позволяет направлять сэкономленные средства на качественные материалы для отделки мест общего пользования и на благоустройство, сохраняя цену на общем для рынка уровне.

Таким образом, покупатель получает тройную защиту: государственный контроль региона, федеральные механизмы по 214-ФЗ и компенсационный фонд. Это практически исключает риск потери средств и появления долгостроя.

- В условиях повышенной ключевой ставки и общего удорожания строительства многие застройщики фиксируют падение спроса. Ощущает ли «Псковжилстрой» проседание рынка? Каков в этих обстоятельствах усредненный портрет покупателя вашего жилья?

- Общерыночное охлаждение спроса из-за высокой ключевой ставки ощущают все, но у нас проседание менее глубокое, чем у большинства участников рынка. По итогам прошлого года средняя цена «квадрата» на первичном рынке Псковской области оставалась одной из самых доступных в стране - 82,6 тысяч рублей, это данные СберИндекса. На фоне этого наши продажи сохраняют положительную динамику: в декабре 2025 года мы зафиксировали рекордный показатель - 78 квартир.

Ключевой фактор устойчивости - семейная ипотека под 6%, которой сейчас пользуются 97% получателей льготных кредитов в регионе по данным Сбера. Именно она формирует ядро нашего спроса. Покупатель сегодня - это рациональный человек. Чаще всего семьи с детьми, которые используют семейную ипотеку и материнский капитал. Второй значимый сегмент - покупатели, продавшие старое жильё и доплачивающие разницу. И для всех критична наша гарантированная сдача домов в срок.

Мы не строим иллюзий: нас ждёт непростой период. Ключевая ставка постепенно снижается, с 24 апреля она уже составляет 14,5%, но этого недостаточно для полноценного восстановления интереса к рыночной ипотеки, ставка по которой все еще составляет около 21%. Параллельно рынок готовится к ужесточению семейной ипотеки: обсуждается повышение ставки для семей с одним ребёнком до 10-12%. В этих условиях фактор господдержки и доказанной надёжности станет ещё более весомым.

- Как вы сказали, рынок недвижимости сейчас непростой. Планирует ли «Псковжилстрой» проводить сезонные акции, распродажи отдельных планировок, специальные предложения для отдельных категорий покупателей?

- Мы подходим к ценообразованию и маркетингу ответственно: не демпингуем, но всегда ищем баланс в интересах покупателей. Периодически запускаем точечные акции со скидками 3-5% на отдельные планировки. Например, по акции «Квартира месяца» уже нашли своих обладателей объекты на ул. Балтийской, 17 и 19. Также есть пример повторной покупки в ЖК «Стилус» - это лучший показатель доверия.

Вместе с банками предлагаем уменьшение ставки по кредиту. Для льготных категорий отдельной скидочной программы пока нет, но мы рассматриваем каждую ситуацию индивидуально: помогаем с рассрочкой, сопровождаем военнослужащих по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения. В отличие от многих застройщиков, не отказываемся от этого сложного, но важного направления.

- Несколько лет назад деятельность компании «Псковжилстрой» сопровождалась негативным информационным фоном из-за нарушения обязательств по срокам ввода объектов. Какова ситуация в настоящий момент? Можно ли утверждать, что компания полностью восстановила свою репутацию и соблюдает графики строительства?

- Да, мы открыто признаём: в 2019-2022 годах были сложные периоды, ситуация вызвала справедливую критику. Компания провела серьезную работу над ошибками. Начиная с 2023 года все объекты вводились в эксплуатацию строго по утверждённому графику - без единого переноса. Более того, по некоторым позициям удавалось сдавать дома с опережением. Например, по объекту на улице Завеличенской, 24 ввод состоялся на девять месяцев раньше срока, предусмотренного в договорах долевого участия, на улице Завеличенской, 6а - почти на восемь месяцев.

Особое внимание мы уделяем гарантийному сопровождению после ввода в эксплуатацию. Мы остаёмся с домом на весь гарантийный период, включая инженерное и технологическое оборудование. По каждому обращению собственников оперативно проводим осмотр и устраняем замечания. Для отдельных материалов действуют расширенные гарантии производителей. И ключевой принцип: в течение трёх лет с момента передачи квартир по актам любые сомнения трактуются в пользу собственника - застройщик отвечает за недостатки. Это наша осознанная позиция, а не просто норма.

Параллельно компания пересмотрела подход к качеству и концепции жилой среды. Мы тщательно подходим не только к строительству самих домов, но и уровню комфорта проживания: внедряем дизайнерскую отделку мест общего пользования, развиваем ландшафтный дизайн дворовых территорий, предусматриваем современные детские площадки, велопарковки, зоны отдыха.

Мы считаем, что доверие - величина накопительная. Покупатели, которые получили квартиры вовремя, уже убедились в надежности компании. Те, кто помнит старые проблемы, постепенно меняют мнение, видя прозрачную работу и соблюдение сроков.

Полное восстановление репутации - это вопрос времени и продолжения безупречной практики. Но уже сегодня мы можем с уверенностью заявить: ситуация со срывами сроков осталась в прошлом, а текущие строительные графики соблюдаются неукоснительно.

- Существует проблема нехватки квалифицированных кадров в строительной отрасли – как инженерно-технических специалистов, так и представителей рабочих профессий. Актуальна ли эта проблема для вас? Какие меры принимаете для её преодоления?

- Вопрос кадрового дефицита в строительной отрасли присутствует, однако для нас он не носит критического характера. Средний стаж наших сотрудников составляет 4,8 года, а 70% персонала работает в компании более трёх лет. 39% специалистов (каждый третий) имеют стаж от 5 лет и выше. Мы сделали ставку на формирование кадрового резерва изнутри: выявляем среди действующих сотрудников тех, кто обладает потенциалом, и последовательно растим их внутри предприятия, организуем обучение и повышение квалификации без отрыва от производства. Например, главный инженер проектного сопровождения трудится уже 14 лет, заместитель генерального директора по строительству - 9 лет, начальник отдела проектного финансирования - 7 лет. При этом все перечисленные специалисты начинали свою карьеру с рядовых должностей и выросли до ключевых позиций внутри компании. Аналогичный подход позволил сформировать команду отдела бухгалтерского учёта. Мы создаем устойчивый кадровый резерв и обеспечиваем стабильную укомплектованность ключевых позиций выращенными нами специалистами.

Кроме того, с текущего года мы также начали сотрудничество с вузами, это позволяет расширять воронку поиска талантливых молодых людей и привлекать их на ранних этапах.

- Ваши строительные площадки сосредоточены в удалённой части Завеличья, за административной границей Пскова. Ранее в СМИ звучала информация о возможной застройке участков в микрорайоне Кресты и на Сиреневом бульваре. Сохраняют ли эти планы свою актуальность?

- В настоящее время основные наши ресурсы и внимание сосредоточены на реализации жилых комплексов в микрорайоне Борисовичи - это приоритетное направление деятельности на ближайшее время.

Что касается участков на Ленинградском шоссе и в Силово-Медведово, говорить о запуске там проектов пока преждевременно. Ключевым ограничивающим фактором остается высокая стоимость строительства инженерной инфраструктуры, которая существенно увеличивает себестоимость и приводит к неконкурентному уровню цены квадратного метра для конечного покупателя.

Участок на Сиреневом бульваре находится в собственности Псковской области. После принятия соответствующих решений со стороны региона мы готовы рассмотреть возможность жилой застройки данной территории и принять участие в ее комплексном освоении.

- Строительная отрасль - это взгляд в будущее. Какие новые жилые проекты планирует «Псковжилстрой», в чем их особенности и отличия?

- Строительная отрасль, действительно, смотрит в будущее, и для нас ключевым направлением развития становится создание жилья нового уровня.

Мы уже реализуем проекты комфорт-класса - это упомянутые ЖК «Стилус» и ЖК «Геометрия комфорта». Одновременно выводим на рынок новый жилой комплекс «Алексеевский парк» класса «комфорт плюс». Это, фактически, новый формат для нашего региона.

В проекте применяются фасадные системы последнего поколения, облицовочный кирпич, металлические панели и архитектурная подсветка. Дома будут оснащены умными приборами учёта с дистанционной передачей показаний, датчиками протечек с автоматическим перекрытием воды, а также системой диспетчеризации, которая удаленно контролирует лифты. В каждом доме - индивидуальные тепловые пункты, электрощитовые и доступ в технические помещения. Также большое внимание уделяем самим квартирам - это современные евроформаты с кухнями-гостиными, гардеробными и мастер-спальнями, потолками высотой 2,8 метра. Во всех квартирах предусмотрим место под кондиционер с общим стояком для сплит-системы. Планируем реализовать здесь концепцию двора без машин. В этом жилом комплексе будут входные группы на уровне тротуара, колясочные, лапомойки, помещения уборочного инвентаря, просторные лифтовые холлы, видеодомофоны, системы видеонаблюдения. Все это формирует стандарт жилья «комфорт плюс».

В перспективе планируем запуск проекта бизнес-класса. Контуры уже обрисованы: малоэтажная застройка, закрытая охраняемая территория, три квартиры на этаже, кладовые в цоколе с доступом на лифте, качественная отделка мест общего пользования с применением керамогранита, элементов камня и металла, дизайнерское освещение и индивидуальный интерьер входных групп, а также не менее двух санузлов в квартирах свыше двух комнат.

Новые проекты не относятся к сегменту массового жилья, поэтому стоимость квадратного метра будет формироваться выше среднерыночного уровня, что обусловлено более высоким классом реализации и отсутствием в регионе сопоставимых по уровню архитектурных и инженерных решений.

Беседовала Валентина Семенова

Фото представлены компанией «Псковжилстрой»

