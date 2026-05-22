«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Что будет с ипотекой с 1 июня

Цены на новостройки в Псковской области преодолели психологическую отметку в 100 тысяч рублей за квадратный метр, а с 1 июня семьи с одним ребёнком потеряют доступ к льготной ставке 6%. Стоит ли покупать квартиру прямо сейчас? Как продвигается строительство дома на Завеличенской, 15? Об этом рассказал руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак в эфире программы «Квадратные метры» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

- Олег Михайлович, как всегда, начинаем с того, какие изменения происходят. Какая ситуация сегодня на рынке, что с ценами?

- Ситуация на строительном рынке такая же, как и в целом в экономике по стране. Время мы переживаем непростое, поэтому приходится строителям искать какие-то резервные варианты для того, чтобы это сложное время преодолеть, просуществовать, не подвести своих дольщиков, для которых строятся дома. Однако мы наблюдаем на данный момент такую тенденцию, я уже об этом говорил, когда ключевая ставка будет снижаться. На данный момент мы с вами уже видим, что ключевая ставка, пусть не какими-то серьезными темпами, но по чуть-чуть снижается.

- Можно ли прогнозировать, что произойдет в обозримом будущем? Ставка куда-то сдвинется? Вообще, подходящее ли сейчас время покупать жилье?

- Константин, сейчас вы спросили про ставку. Дело в том, что все-таки с 1 июня, скорее всего, уже решение такое принято, будут введены новые правила ипотечного кредитования. Я о них говорил, когда это еще было в проекте. То есть на данный момент семья с одним ребенком может приобрести квартиру по семейной ипотеке под 6%. С 1 июня этого не будет. То есть семья с одним ребенком сможет приобрести квартиру в ипотеку под 12%. Под 6% сможет приобрести та семья, в которой два ребенка. А если три ребенка, то от 2 до 4%. Пока эта ставка неизвестна, но она будет ниже, чем 6%.

Тем, у кого сейчас один ребенок, я рекомендую приобретать квартиру, пока такая возможность есть. У нашей компании на данный момент есть вариант, с одним банком-партнером мы работаем. Сейчас ипотека, наверное, процентов 20%, если в лоб захотите. При определенных условиях мы можем сделать процентную ставку в районе 12,5%. Эта ставка может подойти тем, кто уже имеет какое-то количество денег, допустим, половину на приобретение квартиры. Ему половины не хватает. Банк охотно пойдет на сделку с таким гражданином, у которого есть 50%. Для банка здесь меньше рисков. То есть под 12% можно брать, и этим надо пользоваться. Потому что ситуация меняется. Например, появился дополнительный источник дохода у кого-то, продали старый домик, продали автомобиль, помогли родители. Разные бывают варианты. Я давно занимаюсь продажами, давно занимаюсь стройкой и много их вижу. Люди вроде не планировали гасить ранее, чем через 20 лет ипотеку. Но получается так, что через 5-6 лет они полностью закрывают эту ипотеку. И даже на тот момент, я сейчас говорю про двухлетнюю давность, у нас средний срок ипотеки для граждан составлял по статистике всего 7 лет. Но и стоимость квартир была другая. И соотношение зарплат к квартирам тоже было другое. Сейчас средний срок - 20 лет, хотя берут под 30 лет.

- Олег Михайлович, давайте поговорим о том, как вы сейчас строите. Как у вас обстоят дела на стройке, как она продвигается?

- Вы очень правильно сказали: как у вас проходит. Много кто может рассуждать, а вот на практике показать, что из себя представляет застройщик, можно только физически. Тут уже болтовней, как говорится, не отделаешься. В 20-х числах апреля мы начали строительство, а через три недели мы с вами видим три этажа. Более того, первый этаж у нас будет нежилой.

Высота потолков - четыре метра. Сейчас туда доставляют материалы: арматуру, клей и так далее. Для того, чтобы уже рабочие заходили и изготавливали межкомнатные перегородки. За ними сразу пойдут электрики, за ними сантехники, вентиляция. Техника безопасности позволяет: когда три этажа есть над тем этажом, в котором ведутся работы, там уже могут работать субподрядчики, которые занимаются инженерными сетями.

Параллельно мы прорабатываем вопросы благоустройства и изготовления тех позиций, которые занимают определенное время. Допустим, те же лифты сразу не приходят. Нужно заплатить, подождать какое-то время, потом они приходят, потом еще какое-то время их собирают. Непростая позиция, скажем так. Газоснабжение. Застройщик должен все делать заранее в нашем городе. Думаю, что до конца года мы этот домик на Завеличенской, 15 достроим несмотря на то, что начали мы его, грубо говоря, всего месяц назад.

Беседовал Константин Калиниченко