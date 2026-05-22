«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Что будет с ипотекой с 1 июня

Цены на новостройки в Псковской области преодолели психологическую отметку в 100 тысяч рублей за квадратный метр, а с 1 июня семьи с одним ребёнком потеряют доступ к льготной ставке 6%. Стоит ли покупать квартиру прямо сейчас? Как продвигается строительство дома на Завеличенской, 15? Об этом рассказал руководитель проекта ООО СЗ «Монолит» Олег Брячак в эфире программы «Квадратные метры» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

- Олег Михайлович, как всегда, начинаем с того, какие изменения происходят. Какая ситуация сегодня на рынке, что с ценами?

- Ситуация на строительном рынке такая же, как и в целом в экономике по стране. Время мы переживаем непростое, поэтому приходится строителям искать какие-то резервные варианты для того, чтобы это сложное время преодолеть, просуществовать, не подвести своих дольщиков, для которых строятся дома. Однако мы наблюдаем на данный момент такую тенденцию, я уже об этом говорил, когда ключевая ставка будет снижаться. На данный момент мы с вами уже видим, что ключевая ставка, пусть не какими-то серьезными темпами, но по чуть-чуть снижается.

- Можно ли прогнозировать, что произойдет в обозримом будущем? Ставка куда-то сдвинется? Вообще, подходящее ли сейчас время покупать жилье?

- Константин, сейчас вы спросили про ставку. Дело в том, что все-таки с 1 июня, скорее всего, уже решение такое принято, будут введены новые правила ипотечного кредитования. Я о них говорил, когда это еще было в проекте. То есть на данный момент семья с одним ребенком может приобрести квартиру по семейной ипотеке под 6%. С 1 июня этого не будет. То есть семья с одним ребенком сможет приобрести квартиру в ипотеку под 12%. Под 6% сможет приобрести та семья, в которой два ребенка. А если три ребенка, то от 2 до 4%. Пока эта ставка неизвестна, но она будет ниже, чем 6%.

Тем, у кого сейчас один ребенок, я рекомендую приобретать квартиру, пока такая возможность есть. У нашей компании на данный момент есть вариант, с одним банком-партнером мы работаем. Сейчас ипотека, наверное, процентов 20%, если в лоб захотите. При определенных условиях мы можем сделать процентную ставку в районе 12,5%. Эта ставка может подойти тем, кто уже имеет какое-то количество денег, допустим, половину на приобретение квартиры. Ему половины не хватает. Банк охотно пойдет на сделку с таким гражданином, у которого есть 50%. Для банка здесь меньше рисков. То есть под 12% можно брать, и этим надо пользоваться. Потому что ситуация меняется. Например, появился дополнительный источник дохода у кого-то, продали старый домик, продали автомобиль, помогли родители. Разные бывают варианты. Я давно занимаюсь продажами, давно занимаюсь стройкой и много их вижу. Люди вроде не планировали гасить ранее, чем через 20 лет ипотеку. Но получается так, что через 5-6 лет они полностью закрывают эту ипотеку. И даже на тот момент, я сейчас говорю про двухлетнюю давность, у нас средний срок ипотеки для граждан составлял по статистике всего 7 лет. Но и стоимость квартир была другая. И соотношение зарплат к квартирам тоже было другое. Сейчас средний срок - 20 лет, хотя берут под 30 лет.

- Олег Михайлович, давайте поговорим о том, как вы сейчас строите. Как у вас обстоят дела на стройке, как она продвигается?

- Вы очень правильно сказали: как у вас проходит. Много кто может рассуждать, а вот на практике показать, что из себя представляет застройщик, можно только физически. Тут уже болтовней, как говорится, не отделаешься. В 20-х числах апреля мы начали строительство, а через три недели мы с вами видим три этажа. Более того, первый этаж у нас будет нежилой.

Высота потолков - четыре метра. Сейчас туда доставляют материалы: арматуру, клей и так далее. Для того, чтобы уже рабочие заходили и изготавливали межкомнатные перегородки. За ними сразу пойдут электрики, за ними сантехники, вентиляция. Техника безопасности позволяет: когда три этажа есть над тем этажом, в котором ведутся работы, там уже могут работать субподрядчики, которые занимаются инженерными сетями.

Параллельно мы прорабатываем вопросы благоустройства и изготовления тех позиций, которые занимают определенное время. Допустим, те же лифты сразу не приходят. Нужно заплатить, подождать какое-то время, потом они приходят, потом еще какое-то время их собирают. Непростая позиция, скажем так. Газоснабжение. Застройщик должен все делать заранее в нашем городе. Думаю, что до конца года мы этот домик на Завеличенской, 15 достроим несмотря на то, что начали мы его, грубо говоря, всего месяц назад.

Беседовал Константин Калиниченко

Брячак Олег Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

